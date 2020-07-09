Сказка кончилась: Netflix закрывает сериал «Леденящие душу приключения Сабрины»

Проект «Леденящие душу приключения Сабрины» официально закрывается, однако представители студии Netflix обещают «жуткий, сексуальный и сверхъестественный финал» сериала.

Первоначально разработанный для компании CW проект, был ответвлением от сериала «Ривердэйл» и быстро мигрировал в Netflix, когда платформа предложила снять для нее сразу два сезона.

«Работа над «Леденящими душу приключениями Сабрины» была невероятной честью с самого первого дня. Я безмерно благодарен команде, писателям, редакторам, помощникам и всем за то, что они вложили столько любви в это шоу. Я также благодарен нашим партнерам в Netflix, Warner Bros., Berlanti Television и Archie Comics за то, что они позволили нам рассказать историю, которую мы хотели рассказать, так, как мы хотели ее рассказать», — заявил разработчик, исполнительный продюсер и шоураннер проекта Роберто Агирре-Сакаса, сообщает издание Deadline.

Напомним, сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» рассказывает о Сабрине Спеллман — полуведьме, то есть дочке колдуна и обычной смертной женщины. Ее родители давно погибли, и Сабрина живет с двумя тетками-ведьмами в маленьком городе Гриндэйл.

В Хэллоуин Сабрине исполняется 16 лет, она должна в этот день пройти «темное крещение» — дать священное обещание служения Темному Повелителю. После чего распрощается с обычной жизнью и отправится в Академию незримых искусств, чтобы стать настоящей ведьмой. Но она отказывается делать это, ибо не хочет расставаться с друзьями и своим парнем. С этого и начинаются приключения главных героев.