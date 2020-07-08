Любимые герои возвращаются: многосерийный фильм «Ангелина» покажут на канале «Россия»

Не так давно закончился карантин и незаметно настало лето. В связи с этим многие телеканалы перешли на летнюю сетку вещания. Одни передачи ушли на каникулы, а другие будут показываться в повторе. Телеканал «Россия» решил порадовать своих зрителей и вновь показать им сериал «Ангелина». Это историю любви и предательства с Марией Куликовой, Виталием Кудрявцевым, Татьяной Колгановой, Александром Яцко и Александром Арсентьевым в главных ролях.

По сюжету, Софья Кольцова встречает Игоря Коростылева. Они оба молоды и успешны, поэтому влюбляются друг в другу. Казалось, что их свадьбе ничего не может помешать, но между ними встает преступление из прошлого и вражда двух семей. Выясняется, что мама девушки Ангелина жила с бабкой-травницей и научилась у нее некоторым секретам медицины, а также ей по наследству досталась клиентура родственницы.

Когда из армии пришел ее возлюбленный Павел Коростылев, то стал уговаривать бросить знахарство и строить жизнь вместе. Однако Ангелина противиться этому, а ее соперница Инга отбивает у нее жениха. Они женятся и растят мальчиков-близнецов. В трехлетнем возрасте малыши заболевают и у четы Коростелевых не остается другого пути, кроме как обратиться к Ангелине за помощью. Однако ей не удается спасти одного из детей, за это на нее гневаются жители села и вершат суд над «ведьмой Ангелиной». Спустя 20 лет эти события мешают счастью молодой паре Софии и Игорю.

Примечательно, что события в сериале происходят на протяжении двух десятилетий. Зрителям выдастся случай, когда они смогут увидеть героев в прошлом и будущем, в разных образах.

«Безусловно, героиня этой истории — очень сильный человек. Ангелина пережила страшные события, но это ее не сломало, не обозлило, что бывает, к сожалению, с людьми, когда они оказываются в таких ситуациях. Ей пришлось долгое время скрывать некоторые события своей жизни от близких, что причинило им большую боль», — поделилась исполнительница главной роли Мария Куликова.

Напомним, что увидеть мелодраму и насладиться красивой историей любви можно будет с 13 июля в 21:20 на телеканале «Россия».