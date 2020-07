Мы ждали не этого: в Сети появились подробности заключительного эпизода «Друзей»

Воссоединение актеров легендарного сериала «Друзья» все же состоится, но совсем не в том формате, на который рассчитывали некоторые поклонники. Хотя многие думали, что будет снята заключительная серия, расставляющая точки над «i» в историях персонажей, но будет совсем иначе.

Актер Дэвид Швиммер решил раскрыть все карты и поделился точной информацией о новых «Друзьях» с изданием AP Entertainment.

Как выяснилось, зрителей ждет не новый эпизод шоу, а одно большое интервью. У актеров не будет сценария, съемки пройдут в студии со зрителями и, по сути, все актеры просто ответят на вопросы. Съемки должны начаться уже в конце августа, когда эпидемия коронавируса окончательно отступит.

.@DavidSchwimmer says "Friends" reunion will happen either in August or "when it's safe." pic.twitter.com/QItA8h1QsP

— AP Entertainment (@APEntertainment) July 6, 2020