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Мы ждали не этого: в Сети появились подробности заключительного эпизода «Друзей»

Актер Дэвид Швиммер раскрыл некоторые детали последнего воссоединения героев.

Мы ждали не этого: в Сети появились подробности заключительного эпизода «Друзей»
Кадр из сериала "Друзья". Фото: Warner Bros. Television

Воссоединение актеров легендарного сериала «Друзья» все же состоится, но совсем не в том формате, на который рассчитывали некоторые поклонники. Хотя многие думали, что будет снята заключительная серия, расставляющая точки над «i» в историях персонажей, но будет совсем иначе.

Актер Дэвид Швиммер решил раскрыть все карты и поделился точной информацией о новых «Друзьях» с изданием AP Entertainment.

Как выяснилось, зрителей ждет не новый эпизод шоу, а одно большое интервью. У актеров не будет сценария, съемки пройдут в студии со зрителями и, по сути, все актеры просто ответят на вопросы. Съемки должны начаться уже в конце августа, когда эпидемия коронавируса окончательно отступит.

Так что поклонникам сериала не стоит ждать каких-то откровений от последней серии «Друзей», ведь в студии соберутся уже не знакомые с детства персонажи, а просто популярные актеры.

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