Во втором сезоне «Ведьмака» будет больше отсылок к одноименной видеоигре

Шоураннер проекта «Ведьмак» Лорен Хиссрич поделилась отличными новостями с журналистами и поклонниками сериала. Как выяснилось, во втором сезоне будет куда больше отсылок к одноименной видеоигре, именно благодаря популярности которой и стали возможными съемки сериала.

По словам Хиссрич для издания Winter is Coming, хотя многие члены съемочной группы любят видеоигры «Ведьмак», но они хотели делать проект основываясь на книжном оригинале.

Однако во втором сезоне многое может измениться, шоураннер даже побывала в гостях на студии CD Projekt RED у разработчиков видеоигры. И теперь, если в сериале появится возможность сделать отсылку к игре, то она там обязательно будет.

Исполнитель главной роли Генри Кавилл также поделился неизвестной ранее информацией о гриме своего персонажа. По словам актера, чтобы полностью облачиться в костюм Ведьмака, нужно было порядка двух часов.

Выход второго сезона сериала «Ведьмак» предварительно запланирован на лето следующего года.