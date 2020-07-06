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«Эту роль смогу сыграть только я»: на телеканале ТНТ покажут сразу все сезоны сериала «Ольга»

Для актрисы Яны Трояновой «Ольга» стала первым сериальным опытом в карьере.

«Эту роль смогу сыграть только я»: на телеканале ТНТ покажут сразу все сезоны сериала «Ольга»
Кадр из сериала "Ольга". Фото: ТНТ

На телеканале ТНТ выйдут сразу все сезоны проекта «Ольга». Начиная с 6 июля, ежедневно в 21:00 можно будет еще раз насладиться историями любимых героев одного из самых популярных сериалов страны.

Напомним, «Ольга» — это проект, в котором главная героиня в исполнении неподражаемой Яны Трояновой воспитывает двух детей от разных браков, а также заботится об отце, не расстающимся с бутылкой. При этом Ольга не сдается и пытается еще и наладить личную жизнь.

В жизни актрисы Яны Трояновой сериал сыграл особую роль.

«Ольга» — это мой первый сериал. До этого у меня было много предложений, но я категорически отказывалась. Но когда я прочитала сценарий, я поняла, что эту роль в этой стране сыграть смогу только я», — призналась актриса.

В 2017 году проект получил два приза Ассоциации продюсеров кино и телевидения в номинациях «Лучший комедийный сериал» и «Лучшая сценарная работа», а также премию ТЭФИ в номинации «Телевизионная многосерийная комедия/ситком».

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