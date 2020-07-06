«Это мы»: закулисные тайны одного из главных сериалов лета 2020 года

6 июля в 22:00 на телеканале ТНТ стартует показ драматического сериала «Это мы», рассказывающего о том, как сложилась судьба тройняшек Пирсон через 36 лет после их появления на свет.

«Это мы» завоевал миллионы зрительских сердец по всему миру и собрал ряд престижных наград, включая «Эмми» и «Золотой Глобус».

Удивительно, что в России эта история пока не получила большого распространения, но, возможно, все изменится после того, как «Это мы» появится на ТНТ.

Никто не ожидал сериала

Интересно, что создатель одной из самых сильных драматических историй последнего десятилетия Дэн Фогельман изначально не планировал, что его задумка превратится из обычного полнометражного фильма в 72 часовых эпизода.

Зарекомендовав себя как автор легких ромкомов, Дэн решил сделать еще одну историю, где главными действующими лицами были бы сразу несколько человек.

Причем, события развивались бы в разных временных промежутках. Идею одобрили, и теперь самым главным было набрать актерский состав, с чем блестяще справилась команда Фогельмана.

Джек должен был быть грубым и жестким



Изначально глава семейства Пирсонов Джек должен был быть более грубым и жестким, но как только Дэн увидел актера Майло Вентимилью — он понял, что такой импозантный красавчик просто не может быть грубияном.

В итоге, мы получили совсем другого Джека.

Тоби и его специальный костюм



Когда поклонники видят живьем актера Криса Салливана, сыгравшего в сериале толстяка Тоби, они очень удивляются тому, что в жизни он намного стройнее своего персонажа.

Дело в том, что для съемок Крис использует специальный костюм, превращающий его в большого Тоби.

Роль Кейт вытащила актрису из нищеты



Сложнее всего было выбрать актрису на роль толстушки Кейт. Нужно было не просто найти талантливую актрису, но и выдержать тактичность, не обидев актера. В итоге с ролью Кейт отлично справилась Крисси Метц.

Причем, роль стала для нее настоящей палочкой-выручалочкой – актриса долгое время была без работы, а на ее банковском счете оставалось меньше доллара. Таким образом, Кейт Пирсон принесла Крисси Метц хороший заработок и отличные творческие перспективы.

Вперед в прошлое и назад в будущее

Сериал примечателен тем, что действие в нем развивается сразу в нескольких временных промежутках: в 80-х годах, в 90-х и в наше время. Для максимальной правдоподобности нужно было использовать большое количество пластического грима.

Например, чтобы состариться, актрисе Мэнди Мур приходилось находится в кресле гримера около трех часов, а актеру Стерлингу К. Брауну – четыре.

Проще всех трансформировался Майло Вентимилья, и для возрастных изменений ему достаточно было просто сбрить бороду, а позже снова ее отрастить.

Родственники или нет

Отдельная тема — это главные герои в детстве, их тоже старались подбирать, чтобы они были похожи на взрослых актеров.

Особенное сходство получилось у девочек, игравших маленькую Кейт. Они были настолько похожи на актрису Крисси Метц, что поклонники на полном серьезе думали, что в ролях снимаются ее родственники.

Сестра-толстушка и жена-анорексичка

Автор сериала Дэн Фогельман задействовал в съемках свою сестру, которая постоянно находилась на площадке и с удовольствием консультировала съемочную группу.

А своей жене Кейтлин Томпсон он отдал роль Медиссон — худую, но продолжающую бороться с лишним весом девушку. Она вместе с Кейт посещает клуб борцов с лишним весом и при своих 50 кг вызывает недоумение у остальных членов организации.

Правдивая ложь

Ну и самое главное, на что нужно обратить внимание — игра актеров. Чтобы добиться наибольшей реалистичности, Дэн, зачастую, скрывал от них ход сюжета, поэтому актеры даже не играли, а реагировали на неожиданные повороты истории, как обычные люди.

«Это мы», с 6 июля в 22:00 на ТНТ