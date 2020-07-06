«Режиссер не выдержал и выгнал меня»: звезда сериала «Отдай мою мечту» Анастасия Иванова о закулисье фильма

6 июля на телеканале Dомашний – премьера 16-серийной романтической мелодрамы «Отдай мою мечту», главную роль в которой исполнила Анастасия Иванова.

В интервью Teleprogramma.pro актриса рассказала о самых ярких моментах съемок и о своей героине.

Прохожие, глядя на меня, просто замирали

— Что больше всего запомнилось со съемок?

— Одна из самых запоминающихся сцен – когда моя Вика подумывала броситься с моста в минуту душевной слабости.

Мы снимали это на пешеходном мосту над рекой, где висела тарзанка. К тарзанке вел мостик. Я забралась по нему и встала у обрыва. Вокруг меня летал квадрокоптер, который вел съемку. Было страшно стоять на большой высоте и босиком идти по краю обрыва.

Переживала за меня вся группа, даже мой муж приехал на съемку, поддержать. Прохожие, глядя на меня, просто замирали.

Это был момент общего напряжения, воздух можно было резать ножом! Конечно, под моим игровым костюмом была каскадерская страховка – тонкий трос, на всякий случай. Этот момент я хорошо запомнила (смеется).

Руки – не мои

— Это, наверное, была самая сложная сцена?

— Не совсем. На этих съемках я первый раз в жизни села за швейную машинку! Мы снимали в настоящем швейном цеху. Там мне показывали, как вставлять иголку, нитку, как правильно держать ткань и нажимать на педаль.

Это безумно сложно! Мой максимум – что-то вышить по картинке. А тут надо было, чтобы я шила на общем плане, а еще в кадре были мои руки. У меня никак не получалось.

Я слишком быстро нажимала на педаль, нитки собирались, какое-то безумие происходило. Режиссер не выдержал и выгнал меня, сказал, что я так покалечусь и швея из меня никудышная (смеется). Боялся, что я пришью пальцы к костюму.

Стали искать руки, похожие на мои, и в итоге их сыграла ассистентка художника по костюмам. Она тоже миниатюрная и кисти похожи. Ей на палец надели мое кольцо, и в итоге все отсняли. Так что в этом кадре руки – не мои.

Я даже сама придумала несколько эскизов

— По сюжету сериала, ваша героиня создает собственную коллекцию одежды. Пришлось погрузиться в эту профессию в реальности?

— Да, моя Вика создает одежду на основе комплиментарных цветов, это ее фишка. Когда я первый раз прочитала сценарий, слово «комплиментарные» мне ничего не говорило. Поэтому мне пришлось все изучить, даже как все расположено на цветовой таблице.

Я даже сама придумала несколько эскизов. Их потом красиво перерисовали художники, и они вошли в кадры. Изучала, как делаются лекала, как прикрепляется одежда булавками на манекен. Это все очень тонкая и кропотливая работа.

Мне повезло с партнером

— Как у вас складывались отношения с исполнителем роли братьев Олегом Гаасом?

— Прекрасно! Мы жили в соседних квартирах на съемках, очень сдружились, постоянно проводили время вместе, играли в приставку, пели песни под гитару и так далее.

Олег – открытый человек, добрый, талантливый и очень серьезно относится к роли. Мы все время разбирали роли, обсуждали персонажей, придумывали, как будем взаимодействовать в кадре, как будем целоваться или держаться за руки, и это все нас сблизило.

До сих пор созваниваемся с ним, поздравляем друг друга с праздниками, подписаны друг на друга в инстаграм. Словом, мне повезло с партнером на этом проекте.

По сюжету сериала, героине Анастасии Ивановой приходиться выбирать между двумя влюбленными в нее братьями. Для этого ей необходимо разобраться в своих чувствах и принять неудобные, а для кого-то и неприятные решения.

Готовы смотреть сериал? Мы – да!