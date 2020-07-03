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Звездный гость

Джеффри Дин Морган может сняться в третьем сезоне сериала «Пацаны»

Злодей из «Ходячих мертвецов» появится в проекте о супергероях.

Джеффри Дин Морган может сняться в третьем сезоне сериала «Пацаны»
Джеффри Дин Морган. Фото: globallookpress

Звезда фильма «Хранители» и злодей Ниган из сериала «Ходячие мертвецы» Джеффри Дин Морган вполне может появиться в третьем сезоне успешного проекта «Пацаны». Как сообщил шоураннер сериала Эрик Крипке журналистам издания Collider, актер и сам не против попробовать себя в новой роли. Кстати, Крипке уже работал с Морганом в сериале «Сверхъестественное».

По словам шоураннера, участии в «Пацанах» для Моргана это довольно сложный процесс, нужно уладить многие формальности, тем более, что Джеффри также активно снимается в «Ходячих мертвецах» и не может просто так переключиться на другой проект. И хотя окончательное решение еще не принято, все намекает на то, что любимый актер все же появится в третьем сезоне супергеройского сериала.

Напомним, сериал «Пацаны» рассказывает историю о мире, в котором несколько людей со сверхъествественными силами живут не скрываясь, а вместо борьбы со злом они предпочитают предаваться разврату и тайно править миром.

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