Сериал «Кэти Кин» закрывают после первого сезона

У проекта есть один маленький шанс на спасение.

Сериал «Кэти Кин» будет закрыт после первого сезона — телеканал The CW официально объявил о принятии этого непростого решения. Однако у фанатов проекта еще есть лучик надежды: возможно, спин-офф «Ривердейла» будет перенесен на другую видеоплатформу.

Как выяснили журналисты издания Comic Book, компания Warner Bros. не отрицает возможность выхода новых сезонов проекта, но уже точно не на канале The CW. Если среди видеохостингов найдутся желающие предоставить новый дом для «Кэти Кин», причем до 31 июля, то все будет хорошо.

Сюжет сериала «Кэти Кин» рассказывает о вполне обычной девушке, которая всегда мечтала стать модельером, но по ряду причин не могла достичь цели. Однако верные друзья решают помочь ей покорить Нью-Йорк, при этом попутно исполняя и свои заветные желания. Премьера проекта состоялась в начале 2020 года.