По видеоигре My Friend Pedro снимут жестокий телесериал

Для любителей видеоигр последние дни стали настоящим сюрпризом. Сначала компания Amazon решила сделать сериал по культовой серии Fallout, а недавно стало известно еще об одной экранизации. Видеоигра My Friend Pedro («Мой друг Педро» в российской локализации) также станет полноценным сериалом с 30-минутными сериями.

Проект получится жестоким, со вполне взрослым рейтингом R. За сценарий будет отвечать Дерек Колстад, автор отличного боевика «Джон Уик».

Как сообщает издание Hollywood Reporter, отвечать за создание нового проекта будут Legendary Television, 87North Productions и DJ2 Entertainment, которые ранее сняли вполне успешного «Соника в кино», а в будущем экранизируют еще одну видеоигру — Disco Elysium.

«Мой друг Педро» — это «стрелялка» с видом от третьего лица, в которой игрок может замедлять время и использовать предметы кухонной утвари для изощренного истребления противников. Дата выхода сериала пока неизвестна.