Драка в порту: в Сети появились первые кадры из сериала «Сокол и Зимний солдат»

Релиз нового проекта Marvel состоится уже в этом году.

В Сети появились новые видеоролики со съемочной площадки сериала студии Marvel — «Сокол и Зимний солдат». Сняты эти кадры были еще в прошлом году — до начала пандемии, но в Интернет попали лишь сейчас. Все события происходят в неизвестном порту, где супергерои спасают заложников.

В первом клипе лишь подготовка к съемкам.

Сцена драки рядом с фургоном.

А здесь противником нового Капитана Америки явно выступает загадочная женщина.

Последний клип — спасение заложников из фургона.

Сериал «Сокол и Зимний солдат» должен выйти уже в этом году, однако точная дата релиза неизвестна, коронавирус заметно испортил планы студии Marvel.