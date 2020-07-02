Жадность продюсеров: проект «Остаться в живых» должен был закончиться на третьем сезоне

Как выяснили журналисты издания Collider, легендарный сериал «Остаться в живых» должен был закончиться еще после третьего сезона, однако руководство компании ABC выступило против этой идеи.

В течение многих лет зрители по всему миру собирались у экранов телевизоров чтобы выяснить, какие же загадки скрывает загадочный остров и смогут ли главные герои покинуть негостеприимное место. Сериал затянулся на 6 сезонов, хотя должен был закончится после третьего, заявил один из его создателей, Дэймон Линделоф.

Изначально создатели проекта придумали множество сценарных загадок для героев сюжета, ответы на которые должны были появляться постепенно, в первом, втором и третьем сезоне, на котором шоу и завершилось бы. Однако, боссы ABC решили иначе, так как у «Остаться в живых» были огромные рейтинги, то своевременное закрытие проекта было бы упущенной возможностью отхватить еще больший куш. То есть снимать дальше надо, но вот с сюжетными идеями наступила беда. В итоге результат получился невразумительным, а концовка создана лишь для того, чтобы хоть как-то зафиналить историю.