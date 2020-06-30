«Мне прямо приятно»: хит Натальи Гулькиной прозвучал в американском сериале «Менталист»

Наталья Гулькина в свое время выступала в составе группы «Мираж». Последние годы она строит сольную карьеру. В 56 лет артистка вовсе не собирается оставлять сцену. Недавно она сделала новую прическу, а также произвела фурор, приняв участие в шоу «Маска». Певица выступила в образе Человека-зеркала как специальный гость. Она старается идти в ногу со временем, ведет аккаунт в Instagram. А на днях звезда обрадовалась, узнав, что ее хит «Белый альбатрос» прозвучал в американском сериале «Менталист».

По сюжету, детектив Патрик Джейн применяет свой опыт и отточенные навыки, чтобы раскрывать тяжкие преступления. При этом он часто нарушает протоколы, а коллеги любят его пожурить за то, что в прошлом он выдавал себя за медиума. В одной из серий последнего сезона главный герой приходит в дом, где базировалась русская мафия. К этому эпизоду в качестве саундтрека и была выбрала песня Гулькиной. Певица решила похвастаться своим достижением в соцсети.

«Американский сериал «Менталист» для сцены фильма, где главный герой приходит к русской мафии в особняк, в качестве озвучки использовали песню в моем исполнении —«Белый альбатрос» Олега Молчанова. И не знаю, как вам, но мне прямо приятно, приятно и гордо, гордо!!! Вот! Гулькина рулит!» — эмоционально отреагировала она.

Поклонники поздравили артистку. Многие признались, что смотрят этот сериал и им тоже было приятно слышать российский трек. «Достойный выбор! У них хороший вкус», «Классная музыка», «Круто», «Ничего себе, не помню эту серию», «И меня гордость берет, Наталия Валерьевна! Круто!» — прокомментировали пост подписчики.