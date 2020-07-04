Нумерология и святыни: как снимали культовый сериал «Остаться в живых»

10 июля 2005 года на Первом канале состоялась большая премьера: в эфире стартовал американский сериал «Остаться в живых» (Lost). Задолго до «Шерлока» и «Игры престолов» он стал одним из первых умных, захватывающих и дорогостоящих зарубежных проектов, полюбившихся нашему зрителю. Этот сериал проложил тропинку к аудитории мимо слезливых латиноамериканских мелодрам — в тот момент стало окончательно ясно, что мыльными операми слово «сериал» не ограничивается.

Последний герой: ход конем

В 2005 году такого сериального бума, как сейчас, конечно, не было. Никакими онлайн-платформами не пахло. И вдруг, да еще на Первом канале — такое! Микс «Десяти негритят», «Робинзона Крузо» и «Экипажа». Тем, кто вдруг забыл завязку этой истории, напомним: самолет, летевший из Сиднея в Лос-Анджелес, терпит крушение на загадочном острове в Тихом океане, чудом спаслись 48 человек, которые не понимают, как жить дальше.

Только в США пилотную серию Lost на канале ABC посмотрели 19 миллионов человек. На пилот потратили почти $15 миллионов из общего пятидесятимиллионного бюджета. Крушение самолета было поистине эпичным.

У нас в России первым спохватился Первый — и через год после американской премьеры запустил проект в эфир. И это было неслучайно. Наш вариант названия фильма и тема далекого острова рифмовались в сознании зрителя с шоу «Последний герой», четвертый сезон которого шел в эфире Первого канала. В заставке реалити звучала одноименная песня «Би-2» с припевом про «остаться в живых». Хотя, конечно, куда корректнее было бы перевести слово Lost как «Оставленные», «Пропавшие» или «Затерянные».

Намек понял?

Флешбэки (отсылки к прошлому) и флешфорварды (к будущему), сюжетные арки, головоломки, галлюцинации, сценарные крючки, перемещения во времени и бешеный ритм — сериал разогнался, как болид «Формулы-1», прямо с первой серии, с катастрофы, пожара и обломков самолета. Все это делало Lost уникальным по тем временам проектом. В таком темпе телефильмы еще не развивались. С героями постоянно происходило нечто загадочное и необъяснимое, и в самый важный момент серия обрывалась. Все ждали следующей серии, в начале которой станет понятно, чем же закончилась предыдущая (такой ход называется клиффхэнгером). Заложниками этих клиффхэнгеров стала многомиллионная телеаудитория более 30 стран мира. Так было на протяжении шести успешных сезонов, увенчанных четырьмя премиями «Эмми» и одним «Золотым глобусом».

За 15 лет до эпохи истеричной борьбы с расизмом, лишним весом и традиционными ценностями Lost объединил актеров практически всех типажей, рас, комплекций и поколений: индиец Саид Джарра (Нэвин Эндрюс), азиат Джин Квон (Дэниел Дэ Ким), афроамериканец Майкл Доусон (Гаррольд Перрино), качок Джеймс Форд (Джош Холлоуэй), жиртрест Хьюго (Хорхе Гарсиа), дерзкий щеголь Чарли Пейс (Доминик Монаган), харизматичный старик Джон Локк (Терри О’Куинн). Отдельный характер — отдельная философия. Даже имена говорили об этом: Джон Локк — английский философ, уверявший, что до появления современного общества дикие люди жили мирно и были равны между собой. Дэниэль Руссо (Мира Фурлан) получила имя в честь французского философа Жан-Жака Руссо, утверждавшего, что во всех бедах виновно общество и стоит изъять из него человека, и он тут же станет необычайно добрым.

Любители нумерологии и конспирологии могли заметить, что в проекте постоянно фигурируют одни и те же цифры, которые в буквальном смысле называют проклятыми — 4, 8, 15, 16, 23, 42. Причем их сумма — 108 — тоже играет важную роль в сюжете: 108 ящиков вина, выставленный на 108 градусов маяк и так далее (даже полет Гагарина в космос занимал 108 минут).

4 + 8 + 15 + 16 + 23 + 42 = 108. Это так называемое уравнение Валензетти, которое указывает, сколько времени осталось до гибели человечества. Чтобы изменить эти числа, тем самым предотвратив гибель людей, был создан проект Дхарма (Департамент эвристики и исследований по ее практическому применению), фигурирующий в Lost.

С молотка

Любовь к сериалу оказалась настолько мощной, что практически все заметные детали — от обломков самолета до банок с пивом Dharma, фигурировавшие в «Остаться в живых», превратились в святыни. И ушли с молотка на интернет-аукционе. Вдумайтесь, фанаты сериала раскупили более тысячи предметов: наручники, инвалидное кресло, набор для пыток, музыкальную шкатулку, посадочный талон и даже таблички актеров Lost с пресс-конференции. Самыми дорогими стали сценарий, подписанный создателями сериала Джей Джей Абрамсом и Деймоном Линделофом, — $18 тысяч, дверь от бункера и компьютер станции Swan — $19,2 тысячи, автомобиль Camaro — $24 тысячи. Всего создателям проекта удалось выручить порядка двух миллионов долларов.

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