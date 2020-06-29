Студия Netflix может снять приквел сериала «Ведьмак»

Хорошие новости для фанатов сериала «Ведьмак», согласно сведениям издания WeGotThisCovered, Netflix работает над приквелом проекта. Официальных подробностей пока нет, но по сведениям инсайдеров, события развернутся за много столетий до событий, показанных в сериале. А сам сюжет будет развиваться вокруг события под названием «сопряжение сфер», которое раскололо мир и вызвало появление мифических существ, а также стало одной из причин возникновения ведьмаков.

В данный момент идет активная работа над созданием второго сезона сериала, насколько это возможно в условиях пандемии коронавируса. Съемки будут возобновлены лишь в августе, а точной даты релиза пока нет, хотя все говорит о том, что ждать возвращение полюбившегося зрителям проекта на экраны стоит не раньше следующего года.