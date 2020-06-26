Начались съемки сериала «Беспринципные» по сценарию Александра Цыпкина

Компания «Кинопоиск» объявила о начале съемок комедийного сериала «Беспринципные», сценаристом которого выступил писатель Александр Цыпкин.

Главными героями проекта станут жители Патриарших прудов, у каждого из которых для зрителя подготовлена своя неприличная история, которые обычно не спешат рассказывать широкой публике. Главные роли исполняют Павел Деревянко, Ингеборга Дапкунайте, Максим Виторган и многие другие звезды современного российского кинобизнеса.

Режиссером проекта выступил Роман Прыгунов, ранее успевший зарекомендовать себя двумя фильмами «Духless».

По словам Александра Цыпкина, первый съемочный день оказался на удивление бесконечно счастливым. По словам сценариста, в результате получатся живые, веселые и человечные истории, которые будут интересны не только жителям внутри Cадового кольца, но и за его пределами. Премьера проекта состоится осенью этого года.