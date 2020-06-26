«Это для вас он культовый, а для меня – нет»: Серебряков высказался о «Бандитском Петербурге»

Как отметил актер, ему неинтересно общаться на тему этого сериала.

Актер Алексей Серебряков заявил, что ему не интересно общаться на тему сериала «Бандитский Петербург», который произвел эффект разорвавшейся бомбы в начале двухтысячных годов. Лента была признана культовой многими россиянами.

«Мне это неинтересно, извините, я не буду на это тратить время. Это просто работа. Это для вас культовый сериал, а для меня нет». Алексей Серебряков

Напомним, что Алексей Серебряков в 2012 году эмигрировал из России в Канаду. Сейчас он живет на две страны. Актер приезжает в Россию для съемок в кино. При этом он часто критикует родную страну, сообщает «Комсомольская правда-Санкт-Петербург».

Сериал «Бандитский Петербург» снят по мотивам произведений писателя Андрея Константинова. Он состоит из нескольких частей. Пожалуй, самой яркой является часть «Адвокат». В главных ролях, кроме Серебрякова, сыграли такие звезды отечественного кинематографа, как Лев Борисов, Кирилл Лавров, Армен Джигарханян, Ольга Дроздова, Дмитрий Певцов и Александр Домогаров.