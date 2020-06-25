Легенды русского танца: канал «Россия 1» снова покажет сериал «Березка»

С 29 июня на канале «Россия 1» начнется показ сериала «Березка» об одноименном ансамбле русского народного танца, существующего уже 70 лет.

Действие картины разворачивается в середине 80-ых годов. Перед зрителями предстают непростые судьбы трех танцовщиц коллектива, которым приходится жить в одной комнате общежития. Одна девушка попала в ансамбль через тяжелый труд, другая через ложь, а третья — по воле авторитарной матери. А в это время сама «Березка» борется за выживание и пытается не сломаться под давлением бюрократической машины.

В сериале снялись Лидия Вележева, Алексей Серебряков, Мария Порошина, Нина Усатова и печально известный Михаил Ефремов в роли директора ансамбля.

Напомним, первый успех пришел к «Березке» в 1948 году. Шестнадцать никому не известных девушек из Твери выступили в Москве на одной сцене со звездами эстрады и балета и сразу же заставили говорить о себе. Во время холодной войны коллектив продолжал гастролировать по миру, демонстрируя высокий стандарт русской культуры. В 90-ые годы ансамбль пережил тяжелейший кризис, но остался на плаву и продолжает существовать по сей день.

«Березка» известна своим загадочным «плывущим шагом», создающим впечатление, будто девушки стоят на месте, а сцена под ними вращается. Легендарным руководителем труппы была Надежда Сергеевна Надеждина.

Интересно, что судьбы актеров, сыгравших в сериале, тоже связаны с этим ансамблем. Теща Алексея Серебрякова всю жизнь проработала в «Березка», а его жена буквально выросла за кулисами. Отец Марии Порошиной много лет был солистом этого танцевального коллектива, в перерывах вместе с медведем.

Смотрите сериал «Березка» с 29 июня в 21:20 на канале «Россия 1».