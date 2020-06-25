Женщина-детектив, бизнесмен-меценат и коварная любовница: кто стал героем нового сериала «Посторонняя»

25 июня на телеканале «Россия» стартует новый сериал «Посторонняя» режиссера Сергея Артимовича.

Фильм рассказывает о женщине, которая ради защиты семьи открывает в себе талант Шерлока Холмса.

Кто они — герои сериала

Катя, работающая редактором в крупном издательстве, живет размеренной семейной жизнью. Единственное, что омрачает ее счастье, — это невозможность забеременеть на протяжении долгого времени.

Внезапным тяжелым ударом для женщины становится уход мужа к молодой любовнице, которая скоро станет матерью. Однако, как это обычно бывает, беда не приходит одна.

Отца Кати, который страдает от алкоголизма, обвиняют в убийстве. Все факты говорят против него, но мужчина ничего не помнит.

Катя прекрасно понимает, что ее добродушный отец не способен на такой страшный поступок и начинает расследовать это дело самостоятельно.

Вскоре в ее судьбе появляется некий бизнесмен Владимир, к которому Катя устраивается работать няней.

Поначалу героиня относится к мужчине с предубеждением, но потом все внезапно меняется. По словам исполнительницы роли Кати Александры Урсуляк, ее героиня из тех людей, кто одним своим появлением способен менять судьбы окружающих. Так, она меняет судьбу бизнесмена Владимира, роль которого играет Павел Трубинер.

Павел Трубинер: «Сейчас деньги зарабатываются тяжело»

«Основные качества, присутствующие в моем герое, — это честность и доброта, — поясняет Павел Трубинер. – И мне это очень нравится. Потому что в современном мире наблюдается большой дефицит этих качеств».

По сюжету сериала, Владимир старается помогать окружающим и особенно Катерине. Мы поинтересовались у актера, каким образом в реальной жизни он старается помочь жене.

«Я помогаю супруге, как всякий нормальный муж, например, по хозяйственной части. Если возникают какие-то вопросы по творческой сфере (жена Павла – актриса Юлия Мельникова), также стараюсь помочь. Но роли каждый учит самостоятельно», — смеется Павел Трубинер.

Несмотря на свою доброту, как всякий представитель бизнеса, Владимир – человек жесткий и волевой. Исполнитель роли рассказал, что у него есть друзья-бизнесмены, есть у кого подсмотреть стиль поведения в разных ситуациях.

А вот на вопрос, насколько в России развито меценатство, Павел Трубинер ответил так:

«Я знаю людей, которые помогают друзьям по мере своих сил и возможностей. Конечно, сейчас это не то меценатство, которое было лет 15-20 назад. У людей было много шальных денег, с которыми они расставались без всякого сожаления. Сейчас все-таки деньги зарабатываются тяжело, поэтому даже самые богатые люди придерживаются определенных критериев. Но в любом случае они стараются прийти на помощь».

Где снимали сериал

По словам Павла, сериал «Посторонняя» — это камерная история с отсутствием больших локаций, поэтому все съемки происходили в основном в московской квартире.

Также некоторые эпизоды снимались в местном парке зимой, поэтому артистам пришлось немного померзнуть. Но, слава Богу, жутких морозов не было.

Как говорит Павел, несмотря на то, что в этом сериале практически не было экшн-сцен, самым захватывающим зрелищем здесь являются взаимоотношения героев.

Смотрите сериал с 25 июня на телеканале «Россия 1».