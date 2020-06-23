Расширенная версия: скандальный фильм «Текст» выйдет в формате сериала

23 июня отечественная видеоплатформа Start опубликовала в Сети тизер к сериалу «Текст. Реальность». Сообщается, что это будет расширенная версия фильма «Текст» режиссера Клима Шипенко, разбитая на пять серий. Все они станут доступны на сервисе 3 июля 2020 года.

Герои Александра Петрова, Ивана Янковского и Кристины Асмус вернутся на экран, чтобы подарить истории Дмитрия Глуховского новый взгляд. Напомним, в центре сюжета молодой человек, которого посадили в тюрьму по ложному обвинению. Выйдя на свободу, он начинает мстить своему обидчику — амбициозному офицеру ФСКН. Завладев смартфоном противника, главный герой получает возможность стать им, проживая чужую жизнь в социальных сетях. Ведь что такое наша нынешняя реальность — картинки, видео, текст.

Напомним, что фильм получил четыре премии «Золотой орел». Многие зрители отмечали, что, несмотря на то, что Александра Петрова стало слишком много в российском кино, в этой картине он смотрелся свежо и блистательно. Также «Текст» запомнился скандалом, который возник в социальных сетях, — зрители негодовали: как Кристина Асмус согласилась на откровенную постельную сцену, будучи замужней женщиной. Ее супруг Гарик Харламов заверил, что не ревнует жену к ее работе. Однако сегодня, спустя полгода после премьеры, звездная пара объявила о разводе. Правда, супруги отмечают, что скандальная сцена не играла никакой роли в их нынешнем решении.