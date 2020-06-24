Артисты научились держать младенцев и кричать «тужься»: продюсер о «темных лошадках» сериала «Женский доктор»

«Почему одна из героинь сериала «Женский доктор» постоянно ходит с блаженной улыбкой? Она ведь мать-одиночка, но при этом не имеет ни мужа, ни любовника. Ей что, жить легко?»

Такие комментарии получали создатели сериала «Женский доктор» от аудитории этой медицинской мелодрамы. Но сериал, что называется, зрителям «зашел».

Поэтому, по многочисленным просьбам зрительниц, стартовали съемки пятого сезона проекта.

Главный продюсер телеканала Dомашний Ирина Босова рассказала Teleprogramma.pro о закулисье остросюжетной медицинской мелодрамы, а также о том, какие сюрпризы ждут героев в следующем сезоне.

Кабинет в клинике превращается в квартиру

— Ирина, где будут проходить съемки нового сериала «Женский доктор»?

— Там же, где проходили съемки третьего и четвертого – в павильоне площадью 400 квадратных метров. Там есть все самое необходимое: операционная с настоящим медицинским оборудованием, оформленные кабинеты главных героев и даже их квартиры.

Каждый объект в павильоне легко трансформируется в зависимости от сценарной задачи. Для нового сезона их частично обновили: появился кабинет новой героини Риты Авдеевой (актриса Александра Булычева) – заведующей отделением репродуктологии. Она пришла на смену доктору Седельникову.

Также сделали персональный кабинет и другому нашему новому персонажу – Игорю Гордееву, которого играет актер Павел Вишняков. Он – настоящий доктор Зло (улыбается).

Точнее, он не совсем доктор, а инвестор, вложивший деньги в клинику Квитко. Конечно, он заинтересован в первую очередь в прибыли, а потому категорически против любой благотворительности и бесплатной помощи. А ведь ее так любит оказывать пациенткам Александр Родионов — наш главный герой. Так что зрители увидят их острое противостояние.

На площадке — как в больнице

— Как на вас отразился карантин?



— Разумеется, на площадке соблюдаются все нормы безопасности: частое регулярное проветривание помещений, использование антисептиков, уборка и дезинфекция.

Все члены съемочной группы используют медицинские маски и перчатки. Всем, в том числе актерам, утром при входе в съемочный павильон замеряют температуру.

Конечно, в кадре артисты будут находиться без масок – если это не сцены операций – но при этом кадр будет выстроен так, чтобы они могли соблюдать социальную дистанцию. Словом, съемки идут со всеми предписаниями.

Разбитое сердце доктора Родионова

— Вы говорили, что съемки фильма возобновились после многочисленных просьб зрительниц. Получается, что они писали на сайт канала?

— Люди отправляли письма и на сайт, и в наши соцсети во время трансляции 4 сезона и по его окончании. Мы получили невероятное количество комментариев с просьбами снять продолжение «Женского доктора».

Всех очень беспокоила судьба харизматичного доктора Родионова, который в финале остался с разбитым сердцем.

Мы учли некоторые пожелания наших зрительниц, и их, несомненно, порадует дальнейшая судьба этого обаятельного героя в исполнении Петра Рыкова – нашей главной звезды последнего сезона.

Явных ляпов у нас нет

— А какой самый необычный отзыв вы получали от врачей – акушеров, смотрящих этот сериал?

— Врачи, конечно, всегда первым делом обращают внимание на медицинские неточности (смеется).

Сами понимаете, что полностью достоверность соблюсти невозможно, это все-таки художественный фильм, а не документальный. Главное в «Женском докторе» — взаимоотношения между героями, их чувства, любовные линии, а не операции или медицинские манипуляции.

Но у нас на площадке работают профессиональные консультанты, благодаря чему явных ляпов у нас нет, что отмечали даже врачи-гинекологи. В основном, нам все говорят, что персонажи своими характерами похожи на настоящих докторов. Это ли не лучший комплимент сценаристам?

Ждем осени и премьеры нового сезона

— Когда планируется выход сериала на экраны?

— Премьера запланирована на осень 2020 года. Точнее сказать не могу, так как необходимо учитывать, что из-за пандемии сдвинулись сроки съемок.