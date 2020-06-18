Девочка-огонь: в Сети появился трейлер второго сезона сериала «Ханна»

В Сети появился первой официальный трейлер второго сезона сериала «Ханна», благодарить за это стоит видеосервис Amazon Prime. Премьера состоится уже в середине лета этого года, зрителей ждут восемь серий.

По сюжету девушка Ханна всю жизнь жила в лесах Северной Польши, училась охотиться и выживать под руководством Эрика, в прошлом солдата и наемника. Со временем девушка осознает, что от нее скрывают какую-то тайну, а мир за пределами леса не так опасен, как о нем говорят.

В 2011 году уже выходил полнометражный фильм «Ханна. Совершенное оружие» от режиссера Джо Райта, тогда картину оценили довольно средне. При бюджете в 30 миллионов долларов в прокате картина собрала всего 65 миллионов.

Сериал же зрители встретили более благосклонно, несмотря на похожий сюжет. 7.5 баллов на IMDb, 71% положительных отзывов на Rotten Tomatoes и 57/100 от критиков сайта Metacritic.