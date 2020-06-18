«Ольга Николаевна, Валюха и Лариса из «Сватов»: Кравченко запечатлела себя с Артемьевой и Железняк

Некоторые поклонники пришли в восторг от общего фото актрис из любимого сериала.

Актриса Татьяна Кравченко, которая получила большую известность благодаря роли Валюхи из сериала «Сваты», в Instagram сфотографировалась вместе с двумя другими звездами проекта – Людмилой Артемьевой и Олесей Железняк. Звезды буквально светятся от счастья на общей фотографии.

В комментариях многие пользователи признались в любви к любимым актрисам.

«Все три красавицы: Ольга Николаевна Ковалева, Валентина Петровна Будько, Лариса Буханкина! Самые лучшие и любимые актрисы», «Три девицы под окном. Любименькие Ольга Николаевна, Валюха и Лариса из «Сватов». Обожаем вас», «Красотки какие. Всех троих вас обожаю! За ваш талант огромное спасибо. А с вашим участием любой фильм превращается в шедевр», — написали поклонники.

Напомним, что съемки сериала «Сваты» были сорваны из-за пандемии коронавируса. В мае актеры должны были выйти на съемочную площадку в Белоруссии, где снимается седьмой сезон.

Добавим, что седьмая часть проекта станет последней. Об этом не так давно рассказала актриса Анна Кошмал, которая играет в сериале Женю Ковалеву. Известно, что всего в последнем сезоне будет 12 серий. Предварительно, зрители увидят на экранах любимых героев в начале следующего года.