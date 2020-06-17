«Джокер» Гуськов и «супермашина» Исакова: что известно о новом сериале «Надежда»

18 июня на видеоплатформе Start выходит новый сериал «Надежда» с Викторией Исаковой в главной роли. Фильм начинается со сцены убийства, которое совершает обычная девушка.

Впоследствии выясняется, что она отправила на тот свет людей, причастных к гибели ее родных.

Однако закон не собирается разбираться в мотивах поступка главной героини, и ей грозит реальный тюремный срок. Мужчина по имени Лев, скорее всего, причастный к спецслужбам, предлагает девушке жесткие условия в обмен на свободу.

Теперь она должна будет помогать своему наставнику бороться с теми людьми, которые, по его мнению, не заслуживают права на жизнь. Отныне ее зовут Надежда…

Наш ответ фильму «Ее звали Никита»

Генеральный продюсер проекта Алексей Троцюк отметил, что идея сериала «Надежда» возникла после того, как он вспомнил об американском многосерийном фильме «Ее звали Никита», популярном в 90-е годы.

Алексей позволил себе пофантазировать: а что, если такая женщина — не кошка, гуляющая сама по себе, а примерная жена и мама? Как она существует в двух реальностях? Сможет ли она защитить свое семейство и выбраться из порочного круга?

«Сейчас мы возлагаем все надежды на женщин, поскольку только они способны защитить что-то хорошее, большое и светлое. И вот это ощущение женского начала и собрало, по сути, нашу команду», — отметил Алексей Троцюк.

В эту dream-team входят режиссер проекта Елена Хазанова, продюсер картины Ольга Данова, актриса Ника Корниенко, играющая молодую Надежду, и конечно, сама Виктория Исакова.

«Женщина перестает быть только красоткой»

По словам актрисы, сейчас мир стремительно меняется. Соответственно, другими становятся и отношение общества к женщине, к мужчине, и взаимоотношения между полами. Все эти позиции приобретают иной ракурс.

«В современном мире женщина перестает быть только красоткой, которая сидит дома, варит суп и ждет мужа с добычей – в любой форме. Она начинает сама действовать, становится супермашиной. Не знаю, хорошо ли это или плохо, но мне это предоставляет большее поле для деятельности», — пояснила Виктория Исакова.

По словам Виктории, несмотря на криминальный род занятий, ее героиня близка и узнаваема зрителями.

«Мне кажется, что Надежда — это универсальный персонаж, который может появиться в любой стране, с другим именем. Но те переживания, которые мы видим в картине, очень русские, близкие нам», — сказала Виктория Исакова.

«Джокер» и Надежда

Также в сериале сыграли Александр Кузьмин, Алексей Морозов и многие другие актеры. А Алексея Гуськова, воплотившего образ злобного гения в инвалидном кресле, вообще назвали «Джокером» этого проекта. Этот артист с мощным отрицательным обаянием, известный по участию в фильмах «Граница. Таежный роман» и «Мусорщик», вызывает симпатии у многих зрителей.

По словам Елены Хазановой, они с оператором и художником-постановщиком поставили перед собой задачу создать мир, который будет больше и выше окружающей реальности. Неслучайно Москва в этом сериале практически не похожа на саму себя. Как говорит Елена, это сделано для того, чтобы показать тот параллельный мир, который мы зачастую не замечаем. Но он существует, независимо от нашего восприятия.

И этот мир вы можете увидеть на видеосервисе Start уже с 18 июня.