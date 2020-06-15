Dомашний начал съемки пятого сезона мелодрамы «Женский доктор»

Телеканал Dомашний начал съемки нового сезона медицинской мелодрамы «Женский доктор». Как сообщаются создатели картины, такое решение было принято после многочисленных просьб зрительниц. История акушера-гинеколога Александра Родионова получит продолжение. Экранный доктор покорил аудиторию своим обаянием, но сам остался с разбитым сердцем. Сможет ли он спасти свою личную жизнь, мы узнаем в пятом сезоне картины.

«Этот сезон обещает быть очень романтичным и динамичным. Возможно, Родионов вас немного удивит, но я прошу вас быть к нему снисходительными — он столкнется с женским коварством, но сможет ему противостоять», — говорит исполнитель главной роли Петр Рыков.

Киношники объявили о появлении в проекте новых героев, а также медицинских историй, основанных на реальных событиях. В сериале появятся загадочная и роковая Ольга, которая окажет большое влияние на работу всей клиники, а также ветреная Карина с пронзительным взглядом и скрытыми целями. Новые чувства ждут не только доктора Родионова, но и других персонажей.

больше по теме Вы в танцах?: телеканал ТНТ объявил о старте последнего сезона масштабного шоу Прием заявок на участие осуществляется на официальном сайте канала.

Пятый сезон сериала выйдет на Dомашнем уже осенью. В ролях: Петр Рыков, Дарья Егоркина, Катерина Тышкевич, Дарья Легейда и другие актеры.