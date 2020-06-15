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Dомашний начал съемки пятого сезона мелодрамы «Женский доктор»

Сериал о любви в родильном отделении получил продолжение про просьба телезрительниц.

Dомашний начал съемки пятого сезона мелодрамы «Женский доктор»
Сериал «Женский доктор» продлен на второй сезон. Фото: канал Dомашний.

Телеканал Dомашний начал съемки нового сезона медицинской мелодрамы «Женский доктор». Как сообщаются создатели картины, такое решение было принято после многочисленных просьб зрительниц. История акушера-гинеколога Александра Родионова получит продолжение. Экранный доктор покорил аудиторию своим обаянием, но сам остался с разбитым сердцем. Сможет ли он спасти свою личную жизнь, мы узнаем в пятом сезоне картины.

«Этот сезон обещает быть очень романтичным и динамичным. Возможно, Родионов вас немного удивит, но я прошу вас быть к нему снисходительными — он столкнется с женским коварством, но сможет ему противостоять», — говорит исполнитель главной роли Петр Рыков.

Киношники объявили о появлении в проекте новых героев, а также медицинских историй, основанных на реальных событиях. В сериале появятся загадочная и роковая Ольга, которая окажет большое влияние на работу всей клиники, а также ветреная Карина с пронзительным взглядом и скрытыми целями. Новые чувства ждут не только доктора Родионова, но и других персонажей.

Пятый сезон сериала выйдет на Dомашнем уже осенью. В ролях: Петр Рыков, Дарья Егоркина, Катерина Тышкевич, Дарья Легейда и другие актеры.

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