Вопреки короне! Как проходят съемки «Ивана» с Цыгановым и «ФАУ-2. Побег из ада» с Прилучным

В живописном Мурманске, на краю бухты Баренцева моря, полным ходом идут съемки семисерийного фильма, премьера состоится на онлайн-платформе IVI. У Цыганова здесь ведущая партия. О чем на этот раз будет молчать традиционно меланхоличный Евгений?

В комедии «Влюблен по собственному желанию» Олег Янковский сыграл известного в прошлом спортсмена, который продает свои кубки, чтобы было на что выпить.

Спустя почти 30 лет Евгений Цыганов играет бывшего мотогонщика, промышляющего частным извозом в суровом северном городке. Роль одной из девушек, окружающих неудачника Ивана, досталась Светлане Ходченковой.

Известный по «Шторму», «Филатову», «Аритмии», «Чуме», «Большой игре» и другим громким фильмам и сериалам Максим Лагашкин исполнил в проекте роль капитана ГИБДД.

Персонаж Цыганова водит не свои машины, он оказывает услугу «трезвый водитель», поэтому каждый раз ему попадаются герои с разной судьбой и причиной расслабленного состояния — например, колоритный пожилой мужчина, в котором легко можно узнать классика отечественного кинематографа Владимира Меньшова.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ставший во время карантина героем семейных разборок Павел Прилучный (он, напомним, выгонял жену Агату Муцениеце с детьми из загородного дома, после чего актриса подала на развод), вырвался наконец из самоизоляционных оков и приступил к работе. В Петербурге возобновились съемки фильма «ФАУ-2. Побег из ада» Тимура Бекмамбетова, где Павел играет главную роль — летчика, героя Великой Отечественной войны Михаила Девятаева. В феврале 1945 года он сбежал из фашистского плена на уганном самолете, захватив с собой секретное оружие врага — разработки по программе FAU 2.

Увлекательная история летчика Девятаева, в образе которого выступает Павел, чем-то напоминает сюжет популярного фильма «Т-34» — попавший в плен советский офицер совершает дерзкий побег, только на этот раз не на танке, а на самолете. Так даже интереснее: вчера еще щеголял в арестантской робе, а сегодня — в летном шлеме!