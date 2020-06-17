«Нам нужно «откланяться» каждому бутафорскому  кирпичу»: художник-постановщик Алим Матвейчук о съемках «Ненастья»

Художник рассказал Teleprogramma.pro, как специально для съемок фильма в карьере вырыли реку.

С 15 июня на канале «Россия» начнется показ сериала «Ненастье» Сергея Урсуляка, снятого по мотивам произведения писателя Алексея Иванова

О чем фильм

Действие многосерийного фильма происходит в 90-е годы. Картина рассказывает о том, как солдаты, прошедшие «интернациональную» Афганскую войну, пытаются приспособиться к новым обстоятельствам. Но у них это плохо получается.

И тогда самые опытные и сильные духом из них создают союз ветеранов «Коминтерн», цель которого – помогать бывшим собратьям по оружию. Деньгами, моральной поддержкой. Иногда помощь требует особых, жестких мер…

Дальше всех заходит Герман Неволин, который похищает из инкассаторской машины 140 миллионов рублей, и скрывается в деревушке под названием «Ненастье».

Многие критики отмечали, что режиссеру Сергею Урсуляку действительно удалось уловить дух времени и запечатлеть его основные черты.

А воссоздавать портрет эпохи 90-х ему помогал художник-постановщик Алим Матвейчук, чей опыт в кинематографе насчитывает больше 40 лет.

В интервью Teleprogramma.pro Алим Иванович рассказал не только о работе над фильмом «Ненастье», но и о давнем тандеме с Сергеем Урсуляком, знакомстве с Николаем Еременко-младшим и о том, как впервые заметил вокальный талант у своего сына – известного певца Глеба Матвейчука.

Лихие 90-е и Пушкин: что легче воссоздать

— Алим Иванович, бытует мнение, что воссоздать на экране лихие 90-е даже сложнее, чем показать золотой век Пушкина…

— Это действительно так, потому что 19-й век сохранил отличительные признаки времени в архитектуре и в моде, которые сразу угадываются.

А что касается 90-х, то, кажется, что с тех пор ничего не изменилось. Однако на самом деле существуют отличия в материальной культуре, архитектуре, одежде, в манере носить одежду, в манере общения. И эти отличия нужно находить.

В обычной жизни это не так заметно, а вот на экране люди, как правило, начинают это замечать и указывать на ошибки.

Учитывая тот факт, что Сергей Урсуляк – очень внимательный, даже к мелочам, человек , на съемках фильма «Ненастье» придавалось большое значение даже тому, как выглядели таблички с курсами валют. В 90-е годы курс менялся буквально каждую неделю, а то и через два-три дня. Так что приходилось за этим внимательно следить.

Эпоха лихих 90-х была противоречивой буквально во всем. Все кругом ломалось, и люди жили без оглядки на прошлое и без малейшего представления о будущем. Ломались уклады, иллюзии, судьбы. Это было страшное и чудное время.

Чтобы воспроизвести портрет эпохи 90-х, мы, конечно, смотрели фотографии и фильмы того времени, обращали внимание на манеру людей одеваться. Все это визировалось и воспроизводилось.

Как строили вымышленный город Батуев

— А где снимался Дом культуры, где впервые Герман Неволин встречает свою возлюбленную и куда въезжают БТР?

— Да заново отстраивалось практически все! Мы строили вымышленный город Батуев на территории машиностроительного завода, преобразовывали эти пространства в городские улицы.

Но самым тяжелым было найти Дом культуры, в зал которого во время штурма въезжают БТР.

И вот в Волгограде мы нашли аварийный дом культуры и восстановили его. Там же построили штаб «Коминтерна» (союз бывших воинов-афганцев – Авт.).

Эпизоды афганской войны снимали в Крыму. Для съемок был найден заброшенный каменный карьер. А в нем вырыто русло реки, которой изначально там не было, возведен мост через нашу «реку», по которому могла пройти вся военная техника.

Там же была построена горная дорога, кишлак с мечетью и минаретом. На возведение этой декорации ушло больше месяца. На самом деле это очень кропотливая работа.

И никто не заметил дома, которые по сюжету захватили «коминтерновцы» — двухэтажные здания с типовыми подъездами и детской площадкой.Их тоже строили специально.

В общем, мы провели очень обширную работу. В настоящих жилых домах снимать сложно, потому что предполагались и ночные съемки, и сцены со стрельбой, а кому это может понравиться? Так что, чтобы не беспокоить людей, мы выстроили целый квартал.

— А где вы доставали реквизит помельче – кинокамеру и магнитофон 90-х годов?

— На этом фильме работал опытный и грамотный ассистент по реквизиту (Анатолий Баторов), который многое брал на складах «Мосфильма» в аренду или же разыскивал людей, коллекционирующих такие предметы.

Кстати, говоря, подобных коллекционеров очень много. Они контактируют друг с другом и делятся необходимой информацией

Как снимали киноэпос «Жизнь и судьба»

— С какого проекта началось ваше сотрудничество с Сергеем Урсуляком?

— Это был фильм «Жизнь и судьба». Меня пригласили для создания военной части фильма (мирная часть была уже снята).

Мы пообщались с Сергеем Владимировичем, чтобы выяснить позиции друг друга по отношению к будущему фильму, путям его создания, к искусству и к жизни вообще.

Как известно всем, Урсуляк очень интеллигентный и тактичный человек, с прекрасным чувством юмора, талантливый и тонкий режиссер. Но для себя я это выяснил уже в процессе нашей долгой совместной работы.

Тешу себя надеждой, что и мой вклад художника в работу над совместными фильмами устраивал режиссера Урсуляка. Наверное, поэтому мы вместе работали над четырьмя или пятью фильмами.

— Cериал «Жизнь и судьба» — это ведь очень масштабный киноэпос…

— Разрушенный по сюжету фильма Сталинград мы также построили на заводе, в Ярославской области. Это была большая, тяжелая и очень кропотливая работа.

Построить декорацию разрушенного города значительно сложнее, чем построить декорацию целого неразрушенного города. Создать руины для кино это не значит сломать бульдозером стены какого-то настоящего кирпичного дома и таким способом получить «разрушенный город».

Это категорически неправильное представление. Во- первых: где взять целый город кирпичных домов под разрушение.

Во-вторых: даже если бы такой город и нашелся, он должен был бы соответствовать своей планировкой задачам фильма( что нереально).

И третье: в этой декорации ,по сюжету, должны постоянно взрываться мины и снаряды. Если бы пиротехнические взрывы были устроены на стенах из настоящего кирпича, мы бы подвергли смертельной угрозе жизни актеров и членов съемочной группы.

Значит, мы должны построить декорации из таких материалов, которые при взрывах, падая на людей, не травмировали бы их.

Нужно было построить свой город: страшный , обгорелый, с торчащей арматурой и с вырванными рамами окон, с разорванной военной техникой на улицах, и в то же время безопасный во время страшных взрывов для актеров.

Для этого надо было вручную и очень старательно вылепить и создать каждую пробоину в стене, каждую воронку. Расписать и «откланяться» каждому бутафорскому кирпичу.

Все стены разрушенных домов были рукотворными, мы делали кирпичи, балки, сваи, проломы в стенах, которые и создавали эффект страшного разрушения.

Это был результат четкой работы всей группы художника – постановщика: декораторов, бутафоров, строителей, живописцев, маляров. Они могут гордиться результатами своей талантливой работы.

Но работу этого звена съемочной группы, как правило, у нас не принято оценивать и как-то упоминать. Я думаю, что это результат творчества и представлений о кинопроцессе наших киноведов и журналистов.

А ведь именно эта группа создает среду и атмосферу, в которой будут существовать актеры.

Помню, на съемки приехала журналистка. Долго со скучающим видом бродила по площадке, фотографировалась на фоне актера массовки в немецкой форме.

И в итоге написала, что на съемки фильма «Жизнь и судьба» было привезено 500 машин кирпича. Это ее поразило. Это ей было понятно. Это был единственный момент, который ее заинтересовал во всем процессе подготовки и во всех съемках.

Как для художника-постановщика начинается процесс работы над фильмом

— Когда собирается киногруппа, начинается обсуждение сценария, выстраиваются определенные приоритеты, оговаривается характер изображения, костюмов, грима, игрового транспорта, реквизита. Режиссер, художник и оператор едут на выбор натурных мест съемок, если таковые будут необходимы.

Наш фильм мы снимали в Нижнем Тагиле, в Крыму, в Москве, в Электростали, в Волгограде, Угличе и Ярославле. Все эти места мы предварительно выбирали, обсуждали какие эпизоды и как будем снимать в этом городе.

А уже после поездки художник придумывает эскизы декораций.

Когда все представители группы приходят к консенсусу, художник рисует свои эскизы, превращает их в чертежи, просчитывает стоимость изготовления, и после этого начинается строительство декораций.

Мы определяем очередность строительства декораций – по времени, по техническим и по финансовым возможностям. Составляется подробный план, график занятости актеров – кто-то из актеров играет в репертуарном театре, кто-то – в антрепризе, у кого-то – съемки в параллельных проектах.

И все эти данные необходимо свести воедино – время их занятости с возможностями нашего графика работы. Примерно так выглядит вся эта схема.

Самый большой кошмар художника-постановщика

— Самое страшное – дать обещание и не успеть сделать. Ведь ты срываешь график работы очень большой группы людей, их личные планы, обрекаешь на финансовые потери кинокомпанию.

Нужно планировать и рассчитывать реальные возможности. Рассчитывай, думай, и тогда не возникнет никаких непредвиденных ситуаций. Вообще, это моя профессия, которой я занимаюсь свыше 40 лет. Я должен свое дело делать хорошо или не заниматься этим вовсе.

Художник-постановщик обязан иметь профессиональную подготовку. Как правило, таких специалистов готовят во ВГИКе.

Они должны разбираться в разных сферах человеческой деятельности, истории искусства вообще, в истории архитектуры и костюма, быта( городского и деревенского), истории железнодорожного, автомобильного, гужевого транспорта, быть готовыми к любым ситуациям, угадывать развитие процесса наперед.

Ведь если ты построил неудачную декорацию, ее нельзя стереть резинкой и тут же нарисовать новую хорошую декорацию. Не получится.

Нужно уметь общаться с людьми, быть коммуникабельным, разбираться в строительстве, в строительных технологиях и материалах. Я говорю не о себе лично, а о профессии художника кино вообще.

Как жилось художникам в 90-е

— Сериал «Ненастье» затрагивает тему лихих 90-х. Насколько сложно было выживать художникам в то время?

— Вообще это была странная история. В то время постоянно возникали какие-то самодельные кинокомпании, полубандитские конторы.

Но у них же на лбу не писалось, что они бандиты. Они придумывали приличные названия ( часто с именами своих жен или любовниц) для своих контор, запускали какие-то странные проекты, задерживали зарплату, внезапно закрывали уже запущенные проекты.

В общем, в кино лезли всякие мошенники, отмывали свои деньги, прятались от налоговых органов или от других бандитов.

Как художник выбирает свой фильм

Я руководствуюсь своими представлениями о том, как должны общаться люди, как должно существовать общество, моя страна. Как бы это высокопарно не звучало.

Для меня это имеет значение. Я патриот. Сатанею, когда говорят лживые гадости о моей стране. Все эти кривые ухмылочки, блудливые глазки, скользкие намеки вызывают у меня к людям, которые это транслируют, чувство брезгливости и непобедимый протест.

Также я смотрю на качество литературного материала, насколько это интересно для меня. Неохота и скучно делать то, что повторяется бесконечно в нашем прокате.

Появилась какая-то удачная тема с хорошим рейтингом. Все! И пошли бесконечно одинаковые фильмы и сериалы в надежде, что эксплуатация той же темы принесет гарантированный успех и повторение хорошего рейтинга.

Например, одно время были популярны сериалы про героических и красивых женщин-полицейских, которые удачно возглавляют отдел полиции и успешно побеждают весь преступный мир. Эта тема эксплуатировалась долго и до изнеможения зрителя.

— Но ведь как художник вы сами работали над сериалом «Каменская» на эту же тему?

-Да, но это был один из самых первых фильмов на эту тему. (Кстати, совсем неплохой). А уже только потом появились другие проекты — близнецы.

Продолжаю отвечать на ваш предыдущий вопрос. После этого я смотрю, с кем я буду работать, какая команда, насколько реально осуществить данный проект в данных условиях.

Мы все друг друга знаем, кто что сделал в кино, методы работы и взгляды друг друга. Ведь российская киноиндустрия не такая уж и большая.

— В вашем творческом портфолио ведь много фильмов и на военную тематику…

— Да. Это картины» Брестская крепость», «Штрафбат», «Ленинград», «Я- русский солдат», «Красный цвет папоротника», «Плач перепелки» и другие.

Очень горжусь тем, что в Беларуси я работал над несколькими проектами (примерно над пятью-шестью фильмами) совместно с известным белорусским и советским режиссером Виктором Туровым. Это был очень умный и талантливый режиссер.

Несколько фильмов работал совместно с американским режиссером Мэнахемом Голаном.

О разнице между съемками в российском и американском кинематографе

— В американском кинематографе заранее, на бумаге прорабатывается каждый кадр, поворот актера, все сцены подробно раскадровываются, как комиксы. В общем, учитывается каждая деталь. И все это вносится в огромную книгу наряду с текстом. У этих ребят очень большой и тщательный подготовительный период .

И актер, и оператор, и художник знают свою роль заранее. И тогда на площадке можно не думать о том, в каких крупных планах и ритме будет сниматься следующая сцена и свободно импровизировать.

Музыканты знают, что если есть тема, то можно как угодно импровизировать, а если ее нет, то ничего и нет. Набор звуков. »Три аккорда».

В кинематографе то же самое. На основную четкую тему нанизывается любая импровизация. И продюсеры в американском кино это не только те люди, которые имеют деньги. В России же этот принцип соблюдается не всегда.

— Над чем работаете сейчас?

— Один из последних моих проектов – фильм «Одесский пароход» того же Сергея Урсуляка. Сейчас мне, конечно, поступают предложения, но они носят общий характер. Будем работать!