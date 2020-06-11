Как самоизолироваться, чтобы не самоликвидироваться: актеры нового сериала Семена Слепакова «жгут» в screenlife

Владимир Епифанцев боролся с микробами, а Алина Сергеева страдала от сексуальных проблем своей героини – актеры сериала раскрыли подробности съемок

В рядах многосерийных фильмов, препарирующих тему карантина и самоизоляции, — пополнение. 11 июня на видеоплатформе Premier выходит новый проект «Окаянные дни», рассказывающий об очередных карантинных приключениях россиян.

Не Бунин, но Слепаков

Замысел принадлежит известному юмористу Семену Слепакову, который также является продюсером и сценаристом картины в формате screenlife.

Интересно, что фильм носит то же самое название, что и знаменитый роман Ивана Бунина.

Только если произведение классика является неким осмыслением темы Революции и Гражданской войны, то фильм посвящен влиянию Самоизоляции и Карантина на нашу жизнь. Ведь в каком-то смысле коронавирус тоже произвел революцию в умах наших граждан…

Проект состоит из десяти разных историй на злобу дня, снятых разными режиссерами: Владимиром Епифанцевым, Романом Волобуевым и другими. И, кажется, что создатели фильма словно обыгрывают все анекдотические ситуации, связанные с пандемией.

Такие невероятные истории

Наверняка, вы помните, как в Сети был популярен анекдот: «Мужчина с запасом гречки познакомится с женщиной с запасом туалетной бумаги».

Анекдот превратился в киноисторию! Пока один из персонажей проекта Александр бегал за гречкой в магазин, в его жизни произошли кардинальные перемены. Его жена узнала о существовании любовницы и даже познакомилась с ней.

А вот вам еще сюжет для небольшого рассказа, достойный пера Антона Павловича Чехова.

Павел, роль которого исполняет Федор Бондарчук, возмущен постом, выложенным своим братом Сашей в Facebook.

В соцсетях Александр выступает с резкой критикой в адрес властей, которые, по его мнению, не справляются со сложившейся ситуацией. Павел просит брата удалить текст, но тот категорически отказывается.

Но проблема даже не в посте, а в том, что один брат — консерватор, а другой — либерал, и им нужно найти точки соприкосновения.

Никита Тарасов: «Я счастлив работать со Слепаковым в любом формате»

Домохозяйка Елена (Анна Михалкова) узнает о том, что друзья подарили ее мужу сеанс бесплатного эротического массажа на дому. Неприятно. Но ситуация усугубляется тем, что массажистку Кристину, недавно вернувшуюся из Италии, закрывают на карантин.

А вместе с нею – и незадачливого мужа Елены… В общем, все, как в комедии «Бриллиантовая рука», где героиня Светличной изрекла: «Не виновата я, он сам пришел».

«В сериале «Окаянные дни» я играю учёного, занимающегося насекомыми. Интеллигентный женатый мужчина по имени Виктор волею судеб попадает в квартиру к не самой благопристойной девушке, выдающей себя за массажиста. И, возможно, жена Виктора об этом никогда и не узнала бы, если бы не карантин. Между героями возникает любовный треугольник а формате онлайн. Но это только начало. Чем закончится наша история, смотрите на платформе «Premier» с 11 июня», — интригует актер Никита Тарасов.

Как рассказал актер, в съемке в формате screenlife он принимал участие впервые. И для него это очень специфический процесс.

«Для меня привычно, когда твой партнёр по сцене находится рядом, и ты можешь его осязать. А когда Анна Михалкова и Семён Слепаков общались со мной через малюсенькие окошки в мобильном телефоне, все это было мне в новинку. Вся съёмочная группа на площадке состояла из одного человека. И в моей практике это рекорд», — пояснил Никита.

По словам артиста, сериалы в формате screenlife сегодня стали трендом, поэтому он с радостью согласился поучаствовать в подобном эксперименте. Он уверен, что такой опыт также необходим актеру.

Но, несмотря на то, что зрителю-Никите абсолютно чужд подобный формат, Никите-актеру нравится позиция продюсера Семена Слепакова.

«Мне, как автору, очень близка тональность повествования, выбранная Семеном. Поэтому я всегда буду счастлив возможности с ним работать – в любом формате. И к тому же после фильма «Домашний арест» имя Семена Сергеевича стало синонимом знака качества. Поэтому смотреть картину надо обязательно!» — заключил Никита Тарасов.

Ольга Дибцева: «Такого специфического юмора, как у Семена Слепакова, нет ни у кого в нашей стране»

Актриса Ольга Дибцева сыграла в фильме настоящую паникершу, которая постоянно находится в состоянии тревоги. Она очень боится заразиться, смотрит с утра до ночи телевизор, слушает новости, читает телеграм-каналы и видит, что кругом царит истерика.

В общем, напоминает персонажа Андрея Миронова в комедии «Бриллиантовая рука», который периодически вскрикивает: «Шеф, все пропало».

«Моя героиня постоянно созванивается с друзьями и устраивает кипиш, мол, боже мой, мы все умрем. В общем, очень нервно для нее проходит карантин. У этой девушки в жизни все хорошо, но страх и тревога заставляют ее обратиться к йогу. И в итоге оказывается, что помощь нужна ему самому. Это и есть тот самый перевертыш, который случается в жизни», — рассказывает Ольга.

По словам Дибцевой, ее роль можно назвать очень сложной и эмоциональной. Ольге одновременно приходилось быть и оператором, и звукорежиссером. И порой во время съемочного дня актрисе некогда было даже поесть. Специально для съемок в этом фильме Ольге сняли квартиру в Санкт-Петербурге.

«Помню, меня встретила девушка в маске, и я была уверена, что она входит в состав съемочной группы, но как выяснилось потом, это хозяйка квартиры, — рассказывает Ольга Дибцева. — Я влетела в комнату, сказала, что у меня очень много текста и быстро попросила, чтобы напарница помогала мне выучить его. Вручаю растерянной девушке распечатки, но она смотрит на меня и не понимает, чего я от нее хочу. Позже она сказала, что не имеет никакого отношения к съемочной группе, а просто является хозяйкой квартиры. Я, конечно, извинялась, но она, как истинная интеллигентная питерская девушка, мне не отказала, все схватила на лету и во всем по-актерски помогла, за что я ей очень благодарна».

— Смотрели ли вы такие же сериалы в формате скринлайф? И чем проект Семена Слепакова отличается от подобных?

— Да, я смотрела практически все сериалы в этом формате и рада, что появилось столько проектов этом стиле. Мне предлагали сниматься в некоторых из них, но что-то не складывалось. И тут появился Семен, у которого я работала в сериале «Озабоченные, или Любовь зла», и после прочтения сценария я согласилась на роль. Мне очень нравится его чувство юмора и отношение к жизни. Увидела в сценарии специфический юмор Семена, которого больше нет ни у кого в нашей стране.

— Как проводите время на карантине?

— Прекрасно. Буквально перед новым годом стала мамой и сейчас у меня настоящий декрет. Если бы не карантин, я бы уже бегала по съемочной площадке, а ребенок сидел с няней. А так, я 100% мама. Мы сейчас самоизолировались на даче в Ленинградской области с мужем, ребенком, родителями, и я никуда не бегу. Что должно было бы случиться в обычной жизни, чтобы все сложилось именно так? Сложно сказать. Но благодаря карантину все получилось.

Алина Алексеева: «Наша история – это смелое заявление о сексуальных проблемах в паре»

Алина Алексеева в этом фильме играет девушку, которой вместе со своим парнем удалось обмануть слишком активного «коллектора».

«Когда я только прочитала сценарий, я подумала, что это — очаровательная плутовская история о семейной паре, которая обвела вокруг пальца бандита, попытавшегося стрясти с них долг онлайн. Но на съёмочной площадке Володя Епифанцев, который в этом проекте задействован и как актёр, и как режиссёр, рассказал нам с Гришей, какой подтекст он обнаружил в новелле. Это смелое заявление о сексуальных проблемах в этой паре и о том, какое решение они находят через встречу с этим «коллектором». Надеюсь, нам с Гришей Калининым удалось выразить его мысль, и новелла заиграет новыми красками», — сказала Алина.

— Чем вы занимались в период карантина в реальной жизни?

— Я прекрасно провела время на самоизоляции, наконец, уделила много времени дому и семье, украшала квартиру, занималась фитнесом онлайн. Завела в Инстаграме новую рубрику со своими простыми и бюджетными рецептами — уверена, нашим соотечественникам экономия пригодится не только на карантине. А еще я развозила продуктовую помощь — сначала самостоятельно, а потом объединилась с фондом. Во время этих поездок я видела, как тяжело приходилось людям. Я желаю, чтобы все были здоровы, успешно вышли из карантина, смогли восстановиться на работе и реанимировать бизнес.

Владимир Епифанцев: «Я готов к самоликвидации»

Актер Владимир Епифанцев, играющий того самого «коллектора», видимо, решил поиронизировать, отвечая на наши вопросы. Что же, отдадим должное чувству юмора Владимира…

— Расскажите, пожалуйста, о своем герое

— Это настоящий волшебник. Я с детства мечтал сыграть роль мага. Меня завораживали те сказки, в которых присутствовал такой персонаж. Я и сейчас мечтаю о волшебной палочке и когда мне предложили попробоваться на эту роль, я тут же вцепился в эту идею и стал интенсивно работать над персонажем. Я сделал несколько самостоятельных проб, в которые постарался вложить всю энергию моей мечты. В общем, это, казалось бы, обычный парень, но он творит с людьми настоящие чудеса. Лучше не спойлерить, а просто посмотреть этот фильм и изумиться, как он всё это делает. Уверен, мой герой затронет душу каждого, кто с ним познакомится.

— Есть ли качества, которые вас с ним роднят?

— О да! Я в него вложил прямо всего себя. Это мой тайный я. Раньше я его скрывал, так как многие не хотели это принимать. Подобного рода чудеса не всем нравятся. Ну, это лишь от незнания. Уверен, если со мной познакомиться поближе, то людям будет легко принять во мне эти качества и научиться с этим жить. Надеюсь, этот проект поможет мне устроить некий каминг аут. Ведь поверьте, жить с таким талантом внутри и скрывать его – настоящая боль.

— Смотрели ли вы другие сериалы в формате скринлайф, например, «Убрать из друзей» Тимура Бекмамбетова, «Безопасные связи» Константина Богомолова? Чем фильма Семена Слепакова, на ваш взгляд, отличается от уже существующих?

— Да, я смотрел все эти жалкие потуги. Сериал Семена отличается, прежде всего, неподдельным юмором и реалистичностью. Я, правда, ничего не знаю о других сериях проекта «Окаянные дни», но та, что снял я – настоящий шедевр.

— Как сами проводите время на самоизоляции?

— На карантине мне не пришлось отдыхать. Самоизоляция научила меня многим вещам. Я стал более бдителен к микробам и стараюсь ни одного не пропускать в свою квартиру. Литры этилового, муравьиного и технического спирта ежедневно распространялись мной по квартире и территории, прилегающей к ней. Я научился доносить на своих соседей и правильно писать заявления в полицию на тех, кого я обличал в нарушении правопорядка. Дни карантина для меня стали временем боевых действий. Мне кажется, я замочил всех микробов, а также их родных и детей. Система самоизоляции заставила меня изучить множество приемов с приставкой «само». Теперь я и мои близкие готовы не только к самоизоляции, но и к самоликвидации. Уверен, что самоликвидация — это то самое качество, которое в первую очередь должно быть присуще гражданину здорового общества.

— Можете вспомнить какие-то запоминающиеся случаи во время съемок?