«Во время поцелуя у меня съехала набок челюсть!»: актриса Зоя Бербер о веселых съемках сериала «Чума»

Актриса рассказала в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro о закулисье сериала «Чума» в условиях самоизоляции.

В онлайн-кинотеатре Ivi вышли финальные серии проекта «ЧУМА!», продюсерами которого выступают Сергей Шнуров, Тина Канделаки и Давид Кочаров. Действие многосерийного фильма происходит в средневековом городе Нищбурге.

Барон, Средневековая блогерша, печенеги в защитных масках и все-все-все

По сюжету многосерийного фильма, городом правит эксцентричный Барон, живущий вместе с юной женой и дочерью, давно засидевшейся в «старых девах».

А еще в его свиту входят Придворный маг, Палач, Средневековая блогерша, Монах, Ведьма и другие колоритные персонажи.

Однажды в город прибывает Гонец с объявлением о том, что за стенами крепости бушует чума. И тогда Барон распоряжается закрыть Нищбург на карантин, а его жителям рекомендует запереться в своих домах на самоизоляцию.

Теперь, чтобы выехать за пределы крепости, горожанин должен получить специальный пропуск в виде клейма на спине. Человек, ответственный за эту процедуру, объясняет окружающим, что государственные услуги в принципе должны причинять боль.

Улыбаетесь? А меж тем, в фильме очень много параллелей с нашей действительностью. Зритель, наверняка, рассмеется, увидев Палача, работающего на «удаленке», печенегов в защитных масках и стражников, которые ловят горожан с целью измерить им температуру.

Понятно, что таким образом создатели проекта, прикрываясь историческим антуражем, высмеивают наши карантинные будни. Ведь шутить о наболевшем в средневековых декорациях действительно безопасно…

«Любые совпадения с реальными событиями и персонажами в нашем фильме случайны, — смеется исполнительница роли Марты Зоя Бербер. — Тема этой кинокартины актуальна, но за основу взята параллельность между средневековым прошлым и современностью. А главная цель этого юмористического проекта на злобу дня – чтобы в наше непростое время зритель улыбнулся.

Сама Зоя играет избалованную дочь Барона, которая влюбляется в Гонца, принесшего весть о чуме. Но загвоздка заключается в том, что у парня есть возлюбленная. Однако Марта убеждена в том, что невеста не стена – подвинется.

В небольшом интервью Teleprogramma. Pro Зоя Бербер рассказала о том, как снимается проект в условиях карантина, и как во время съемок сцены поцелуя чуть не повредила челюсть.

«На съемочной площадке все было под строгим контролем»

— Зоя, как работала съемочная группа во время самоизоляции?

— Особых сложностей на съемочной площадке не возникало. Проект был снят за достаточно короткий срок, с соблюдением всех необходимых мер.

Мы проветривали помещения, не забывали про маски, перчатки, актерам практически ежечасно измеряли температуру. На съемочной площадке все было под строгим контролем. Наверное, это единственное, что выключало нас из процесса, потому что создавало непривычную обстановку.

Однако нам было важно, чтобы проект был удачным, веселым и приносил удовольствие, поэтому мы и следили за общей безопасностью. Ведь у каждого дома семьи. На съемочной площадке все было под строгим контролем.

— Долго думали над предложением сыграть в этом комедийном фильме?

— Я сразу согласилась участвовать в проекте «ЧУМА!».

Но поначалу о моей героине практически ничего не рассказывалось. Поэтому я и предложила свою кандидатуру на роль «веселой монашки».

И самопробы записывала с выдвинутой челюстью. Всем это так понравилось, что в итоге появилась Марта.

— Наверняка, тема челюсти породила немало курьезов…

— По сюжету, мне нужно было очень быстро поцеловать партнера. К сожалению, я не рассчитала свои силы, в результате чего моя челюсть сместилась. Все долго смеялись, а потом пытались привести ее в порядок.

Пришлось даже делать массажи! К счастью, общими усилиями мою челюсть удалось вернуть на место.

— Как бы вы сформулировали тему сериала?

— Наш проект я вообще бы не называла ни сериалом, ни фильмом. Это действительно проект. И его основная тема – показать, чем занимаются люди, когда находятся на самоизоляции, рядом друг с другом, когда их будни проходят за закрытыми дверями.

Ну и, конечно же, мы создали историю про любовь.

А вы уже начали смотреть сериал? Делитесь впечатлениями в комментариях!