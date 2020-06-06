Сериалы по-турецки: подборка свежих телехитов из страны султанов и янычаров

На просторной территории мыльных опер посоревноваться с Латинской Америкой может не только наша «Ефросинья» и ее коллеги, но и, конечно, турецкие телемелодрамы.

Не случайно «Великолепный век» и «Королек — птичка певчая» смотрят домохозяйки всей планеты. «Телепрограмма» предлагает пятерку свежих турецких проектов, которые помогут сделать самоизоляционные будни более романтичными.

«Учитель»

Этот проект — турецкая адаптация популярного японского сериала «3 А класс, с этого момента вы в заложниках». Учитель Акиф (Илькер Калили) — вовсе не мачо, в которого влюблены все старшеклассницы и коллеги. Он — белая ворона, интеллектуал и идеалист, который пытается наставить на пусть истинный трудных подростков. После самоубийства школьницы, подававшей большие надежды в плавании, Акиф берет руководство классом, где училась девушка. Он изучает поведение и характер лицеистов и пытается понять, кто из них мог подтолкнуть школьницу к суициду и почему остальные не догадывались о предстоящей трагедии.

«Любовь 101»

Сериал, который купил сервис Netflix, нарочито современный. В нем вы не найдете костюмированного великолепия, как в «Игре престолов» или вышеупомянутом «Великолепном веке», или знойных мелодраматических сцен на берегу моря. И это круто! «Любовь 101» — подростковая драма с качественным юмором, повествующая об отношениях и проблемах взросления пятерых старшеклассников. Четверо хулиганов (три парня и девушка-оторва) плюс одна отличница. Алкоголь, наркотики и много музыки — этот типично американский по своей сути сериал каким-то удивительным образом не отцензурировали в консервативной Турции. Тем интереснее смотреть!

«Если любовь позовет»

Название говорит само за себя. Тут все традиционно и по-турецки. Мурат Дюденли (Эркан Петеккая) — отец двоих детей. Долгие годы совместной жизни отдалили супругов друг от друга. Кроме того, их младшая дочь страдает сердечной недостаточностью, и каждый из родителей считает виноватым себя. В жизнь 45-летнего Мурата словно морской бриз врывается 25-летняя девушка по имени Бахар. Девушка приходит в офис, где работает Мурат, чтобы увидеть отца Барласа, которого не видела с рождения. Но жестокосердый мужчина не признает дочь, отчего та выбегает из офиса в слезах и встречает Мурата…

«Изумрудный Феникс»

Турецкий проект, показанный на канале FOX TV, рассказывает о приключениях сбежавшей невесты, но не слишком похожей на героиню одноименного фильма в исполнении Джулии Робертс. Молодая и красивая Зюмрут (Серен Йылмаз) работает на фабрике и строит планы на будущее. Она любит Серхата (Альп Навруз), которого забирают на войну в Сирию. В это время дядя парня, влиятельный Адил, не зная о намерениях племянника, кладет глаз на красавицу и договаривается с ее семьей о свадьбе. Девушку, само собой, никто не спрашивает. Вскоре в дом Серхата приходит весть о его гибели. И тогда Зюмрут идет под венец со стариком Адилом. Разумеется, Серхат, воскресший, как птица феникс, возвращается домой именно в день их свадьбы.

«Горничные»

Сериал, который еще можно перевести как «Служанки» (почти «Содержанки»), посвящен райскому быту богачей, которых обслуживают простые девушки из провинции. Элла (Дениз Байсал) устраивается горничной в дом на турецкой Рублевке, в стамбульском районе Cennet Konakları. Со временем она все больше погружается в размеренный и шикарный быт олигархов, узнает их секреты и нравы и, конечно, видит грязное белье. Богатые тоже плачут — и ладно, если только это. Они еще и предают, продают, и сталкиваются с ужасными проблемами. Например, с похищением внуков, подстроенным… прислугой.