«Наверное, пора к психотерапевту»: актеры «БИХЭППИ» о закулисье сериала

С 1 июня на телеканале ТНТ стартует показ сериала «БИХЭППИ» - комедии с сильным романтическим и мелодраматическим привкусом.

Главным героям – слегка за 30. Врач Аркадий с семьей возвращается из США в Россию и устраивается «по знакомству» в дорогостоящую клинику отца своего друга Евгения, просто Евгена.

Теперь жизнь кружит его в ритме танго: в воздухе витает служебный роман, жена Шура копит раздражение от разного рода сюрпризов, особенности обслуживания высокопоставленных пациентов требуют большой изворотливости.

А что другие герои?

Сестра Шуры воспитывает двоих детей одна и вынуждена общаться с экс-мужем и его новой пассией. Евген созрел к созданию семьи и ищет девушку для серьезных отношений. Мэр далекого от Москвы городка курьезным образом попадает в клинику и вносит свое колоритное видение счастья чиновника.

Teleprogramma.pro расспросила актеров Федора Лаврова – владельца клиники и Марину Васильеву – Шуру, об отношения с врачами, издержках эмиграции, построении бизнеса, семейных накладках, кулинарных талантах, пользе съемок, понимании счастья.

Марина Васильева: «Сейчас я переехала в новую квартиру, где нет духовки, и меня это очень расстраивает»

— Вам или вашим родным когда-либо приходилось жить за границей? Чувства вашей героини Шуры вам понятны?

— Нет, никогда не приходилось, но чувства Шуры мне понятны. Когда тебя вырывают из привычной среды, нужно заново обустраивать свою жизнь, искать контакты с «новым миром».

У меня есть друзья, которые уехали в Израиль, в Германию, в Америку, и каждый столкнулся с большими сложностями.

А Шура не просто покинула зону комфорта, но еще и оказалась в том месте, откуда когда-то с радостью убежала. И теперь ее ждет «новый мир» в комплекте с когда-то нерешенными проблемами.

— Ваша героиня попадает в бытовую круговерть, как и многие молодые мамы. В фильме она ждет утешения мужа. А в жизни как вы снимаете стресс?

— Может быть, мы все находимся в какой-то «круговерти», и каждый из нас, мама ты или нет, живет в своем мире со своими заботами.

Шура ждет утешения от мужа, потому что он самый близкий ей человек. Это логично. Но теперь ему надо все силы бросить на карьеру, и Шуре этот момент дается сложно.

Наверное, ей пора к психотерапевту. Это нормально и полезно.

— На чем держатся отношения в ее семье? Милые бранятся — только тешатся?

— Мы застаем героев в сложный момент, у них случается конфликт. Но если представить их жизнь до — думаю, они хорошая пара. Просто есть проблемы, которые они не обсуждают.

Людям вообще нужно научиться искать правильный подход друг к другу, не предъявлять претензии, а разговаривать. А фраза «милые бранятся — только тешатся» вообще никак не относится к этой паре.

— Ваша Шура колдует над тортами и, похоже, нашла свое призвание. Как свои кулинарные таланты оцениваете?

— Я не верю в то, что торты — это ее призвание. Просто в какой-то момент в Америке, будучи в зоне комфорта, имея прекрасные отношения, она решила найти дело, чтобы направлять куда-то свою энергию.

Отчасти почему возникает конфликт — в России ей свою энергию некуда девать.

А свои кулинарные таланты я оцениваю очень хорошо, я вкусно готовлю. Сейчас я переехала в новую квартиру, где нет духовки, и меня это очень расстраивает.

— Одежду и образы нейтральных тонов вы с костюмером со смехом или серьезно выбирали для съемок?

— Не думаю, что кто-то из художников по костюмам хотел посмеяться над героиней. Помню, что Шура постоянно в удобной одежде.

Помню, как на съемках у меня было две сумки, бутылочки, игрушки. Наверное, молодые мамы поймут — постоянно приходилось таскать свои вещи, вещи ребенка, коляску.

Я просто не могла из дубля в дубль повторять все это, это дико бесило. Костюмы подбирались, исходя из такой ситуации — как вы сказали, «бытовой круговерти». Образ моей героини был простым, естественным. И мне очень нравится, что она такая, и что Аркаша любит ее такой.

— Удалось ли завести новые знакомства, друзей на съемках?

— С кем-то из ребят мы уже были знакомы, с кем-то работали раньше. С Машей Шалаевой я всегда мечтала поработать, мы были знакомы, но никогда не встречались в кадре.

С кем-то мы поддерживаем теплые отношения. Раньше ходили друг к другу на спектакли, когда спектакли в Москве еще существовали.

— Поделитесь, пожалуйста, что для вас значит «БИХЭППИ»?

— Находиться здесь и сейчас. Ценить то, что есть. Не строить себе преград. Просто нужно посмотреть по сторонам и принять то, что уже есть. «БИХЭППИ» — пример, как НЕ надо делать.

Фёдор Лавров: «Готовился быть врачом, но стал актером»

— В жизни у вас отношения с врачами на «ты» или на «вы»?

— Когда-то я всерьез собирался стать врачом и готовился к этому, но стал актером.

— И по какому направлению?

— Ожоговая хирургия. Это одна из самых сложных дисциплин, и мне хотелось раскрыть свой талант именно в этом направлении.

— Какая черта характера вашего героя Даева — владельца элитной клиники — вам особенно нравится?

— Наверное, его рациональность. Он талантливый руководитель и при этом, в определенные моменты, не боится рисковать. Можно сказать, что он занимается бизнесом на уровне искусства.

— У Даева избалованная супруга, ветреный сын и любовница-карьеристка. Ему лучше позавидовать, порадоваться или пожалеть?

— Думаю, что за него можно порадоваться. Мы сами выбираем, в некотором смысле, свою судьбу. Это его выбор.

— Сериал помог научиться уколы ставить, например или освоить иные врачебные приемы?

— Нет, я и так это все знал, в сериале ничего сверхъестественного нет, поэтому специальных медицинских знаний я не приобрел.

— Что для вас значит «БИХЭППИ»?

— Сложно сказать, у каждого свое понятие счастья. Затрудняюсь однозначно ответить на вопрос. Иногда счастье — это спокойно выйти погулять на улицу, а иногда — когда на карточку наконец-то прилетел миллиард долларов. Или, когда у тебя родился ребенок…

Счастье, бихэппи, — это очень индивидуальное понятие.