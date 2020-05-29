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Звезды фильма «Джуманджи» снимутся в боевике о мести за школьные обиды

Аквафина и Карен Гиллан продемонстрируют, как сильно женщины умеют мстить.

Звезды фильма «Джуманджи» снимутся в боевике о мести за школьные обиды
Кадр из фильма "Джуманджи: Новый уровень". Фото: Columbia Pictures

Звезды фильма «Джуманджи: Новый уровень» снимутся в новом проекте про детские обиды и желание мстить за них в будущем. Певица и актриса Аквафина, которая проявила себя в «8 подругах Оушена», а также актриса Карен Гиллан (Небула из «Мстителей» и «Стражей Галактики») исполнят главные роли в комедии с элементами боевика Shelly («Шелли»), сообщает издание Deadline.

Сюжет расскажет о несчастной девушке по имени Шелли (ее роль досталась Аквафине), которая во время выпускного вечера столкнулась с очень жестокой шуткой в свой адрес, вспоминаем сюжет «Воспламеняющей взглядом» от Стивена Кинга. Но у нашей героини нет способностей к телекинезу, зато она весьма целеустремленна и становится киллером с мечтой отомстить своим обидчикам. Но как это обычно и бывает, во всяком случае в голливудских фильмах, соперники становятся друзьями и объединяются против общего врага.

Дата начала съемок пока не известна.

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