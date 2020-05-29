Галь Гадот блеснет красотой: Apple снимет сериал об актрисе и изобретательнице Хеди Ламарр

Проект долгое время находился на полке, но пришло время для его реализации.

Компания Apple планирует заняться съемками нового биографического шоу, посвященного изобретательнице и актрисе Хеди Ламарр. Главную роль исполнит несравненная Галь Гадот, известная главной ролью в кинокартине «Чудо-женщина».

История Хеди Ламарр довольно популярна в Америке, а вот в России она не так известна. Женщина перебралась из Вены в Нью-Йорк и внесла немалый вклад в развитие науки, именно она в 1942 году стала создательницей системы, позволяющей дистанционно управлять торпедами. Впрочем, не только наукой единой была славна Ламарр. Также она стала актрисой, пусть и ненадолго.

У сериала довольно сложная судьба, два года права на него принадлежали телеканалу Showtime, но по каким-то причинам полноценными съемками так никто и не занимался. Но теперь он войдет в линейку продукции Apple TV+, сообщает издание Variety.

Консультантами сценаристов станут дети Хеди Ламарр, так что в исторической достоверности проекта можно не сомневаться.