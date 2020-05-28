Хоррора не будет: новый сезон сериала «Американская история ужасов» перенесли на 2021 год

К сожалению, самые плохие ожидания фанатов сериала «Американская история ужасов» оказались правдой, десятый сезон проекта официально перенесли на следующий год. Но есть и положительные стороны: как сообщил глава FX Джон Ландграф журналистам издания THR, спин-офф сериала все же выйдет.

Причины задержки всем вполне очевидны — эпидемия коронавируса. Съемки проекта были остановлены и до сих пор никто не знает, когда их можно будет возобновить. Причем в списке пострадавших не только «Американская история ужасов», но и другие проекты FX, например новый сезон криминального боевика «Фарго» и экранизация популярного комикса «Y. Последний мужчина».

В десятом сезоне проекта появится приглашенная звезда — Маколей Калкин. По словам актера, он согласился на эту роль лишь только узнав, что у его героя будет сцена секса с актрисой Кэти Бейтс.