Проект «Девушка с татуировкой дракона» получит продолжение

Судя по информации издания Variety, проект «Девушка с татуировкой дракона» вскоре вновь получит перезапуск. Не совсем понятно, чем так привлекает кинобоссов история о хакере Лисбет Саландер, однако после выхода шведского и американского фильма на очереди оказался и сериал от компании Amazon. Напомним, изначально «Девушка с татуировкой дракона» — это первая книга из трилогии «Миллениум» шведского писателя Стига Ларссона.

Создатели нового проекта уже пообещали, что сериал будет обладать отдельным сюжетом и не будет сильно пересекаться с книгами или фильмами. Есть вероятность, что даже название придется изменить. Список актеров в данный момент неизвестен, а вот продюсером стал Энди Харрис, который ранее зарекомендовал себя работой над такими проектами, как «Чужак» и «Корона».

Дата выхода пока хранится в секрете.