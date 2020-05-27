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Как стать счастливым: на ТНТ стартует показ сериала «Бихэппи»

Телезрители увидят правдивую драматическую комедию о поиске самого главного в жизни.

Как стать счастливым: на ТНТ стартует показ сериала «Бихэппи»
Сериал «Бихэппи» стартует на ТНТ. Фото: канал ТНТ.

1 июня на канале ТНТ состоится телепремьера комедийного сериала «Бихэппи». Изначально картина вышла на видеоплатформе Premier, где быстро стала ее хитом.

В центре истории 30-летние люди, у которых есть все для счастья, только самого счастья нет. У каждого из героев своя личная драма, хотя их жизнь в целом сложилась довольно удачно. В условиях современной России они упорно ищут то, чего им не хватает, но в первую очередь осознают, что нужно понять, чего на самом деле хочет сердце.

«Бихэппи» дорог мне тем, что некоторые вещи в сериале перекликаются со мной. Я такой же инфантильный, как некоторые персонажи. Мне кажется, все наше поколение более инфантильное, чем предыдущие. Это близкая мне история», — поделился режиссер картины Андрей Джунковский.

«Это история о моих друзьях, о срезе моего поколения. О поиске счастья в несчастливое время», — говорит исполнитель главной роли Александр Паль.

Смотрите первую серию 1 июня в 22:00 на канале ТНТ. Сериал будут показывать с понедельника по четверг.

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