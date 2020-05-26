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Юлия Снигирь осадила критиков американского сериала «Великая»

Напомним, актриса исполняла роль императрицы Екатерины II в одноименном проекте.

Юлия Снигирь осадила критиков американского сериала «Великая»
Юлия Снигирь. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС / Архив "ЭГ"

Актриса Юлия Снигирь решила оправдать создателей комедийного сериала «Великая» и выложила подробный пост в своем личном аккаунте в Instagram. Напомним, ранее актриса исполнила роль императрицы Екатерины II в одноименном российском проекте. А вот американская версия шоу с актрисой Эль Фэннинг в главной роли не особо понравилась зрителям из России из-за многочисленных неточностей и актерского состава.

По словам Снигирь, даже та «Великая», в которой снималась она, — это вовсе не идеальный проект со своими ошибками и погрешностями. Актриса считает, что создатели американской «Великой» точно не несли цели никого оскорбить, а сценариста и продюсера Тони МакНамару лучше просто считать хулиганом с хорошим чувством юмора. Снигирь подчеркнула, что проект получился отличный, с интересными диалогами и здравой долей черного юмора.

«Одно скажу: не ищите историческую правду в сериалах. Не смотрите их для изучения истории. Никогда», — подчеркнула актриса.

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