Юлия Снигирь осадила критиков американского сериала «Великая»

Актриса Юлия Снигирь решила оправдать создателей комедийного сериала «Великая» и выложила подробный пост в своем личном аккаунте в Instagram. Напомним, ранее актриса исполнила роль императрицы Екатерины II в одноименном российском проекте. А вот американская версия шоу с актрисой Эль Фэннинг в главной роли не особо понравилась зрителям из России из-за многочисленных неточностей и актерского состава.

По словам Снигирь, даже та «Великая», в которой снималась она, — это вовсе не идеальный проект со своими ошибками и погрешностями. Актриса считает, что создатели американской «Великой» точно не несли цели никого оскорбить, а сценариста и продюсера Тони МакНамару лучше просто считать хулиганом с хорошим чувством юмора. Снигирь подчеркнула, что проект получился отличный, с интересными диалогами и здравой долей черного юмора.