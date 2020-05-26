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Сцены секса были скорее смешными: актер из сериала «Великая» поделился подробностями съемок

Николас Холт отметил, что роль императора Петра III далась ему нелегко.

Сцены секса были скорее смешными: актер из сериала «Великая» поделился подробностями съемок
Кадр из сериала "Великая". Фото: Hulu

Любовные сцены для большинства актеров обычно вызывают проблемы. Особенно, если с партнером по площадке не удается найти общий язык, тогда имитировать бурную страсть практически невозможно. Актер Николас Холт, исполнивший роль императора Петра III в недавно вышедшем сериале «Великая», поделился подробностями сцен секса в проекте.

Как сообщает издание The Independent, Холт объяснил, что в «Великой» откровенные эпизоды было по-настоящему тяжело снимать из-за их нелепости и комичности. Речь о какой-то страсти не шла, все было максимально смешно и актеры постоянно чувствовали себя глупо.

Как объяснил актер, во время съемок он старался не смотреть своим коллегам по съемочной площадке в глаза, так как боялся расхохотаться.

Напомним, российские зрители не очень тепло приняли новый сериал от Hulu, а все благодаря актерскому составу. Так князем Ростовым стал темнокожий актер Абрахам Попула, а на роль князя Григория Орлова подобрали индуса Сашу Дхавана.

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