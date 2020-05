Снова цензура: канал Disney+ скрыл часть откровенного декольте актрисы

Вопрос цензуры в современных видеосервисах встает все чаще. Совсем недавно утих скандал по поводу вырезанного из фильма «Назад в будущее – 2» эротического журнала и вот теперь разгорается новый конфликт.

На телеканале Disney+ проходит показ сериала Wizards of Waverly Place («Волшебники из Вэйверли Плэйс» в русском переводе) и фанаты проекта случайно заметили, что часть декольте одной из главных героинь была намеренно подвергнута эффекту размытия. Чем руководителям канала не понравился внешний вид актрисы Марии Кэнелс-Барреры — пока не известно, но изначально в этой сцене никакой цензуры не было.

Пользователи в Twitter начали активно обсуждать неожиданную правку любимого проекта. Люди пишут, что сначала они решили, что проблема возникла с экраном и принимались его протирать. Кто-то разумно отметил, что подобная сцена была вполне нормальна для канала Disney, а вот Disney+ по какой-то причине решил все изменить. Также зрители отметили, что не видят в проекте и в образе героини никакого сексуального подтекста.

So Disney+ is blurring out the tiniest hint of a cleavage now?! Seriously?! pic.twitter.com/d9YB1ASA4e

— Danielle Owen (@lovelychubly) May 18, 2020