Больше вампиров: комедийный сериал «Чем мы заняты в тени» продлили на третий сезон

Телеканал FX официально подтвердил производство третьего сезона сериала «Чем мы заняты в тени», более известного у нас как продолжение фильма «Реальные упыри». Не обращайте внимание на вычурное название, проект на самом деле рассказывает историю небольшого семейства вампиров, члены которой не обладает маниакальными наклонностями графа Дракулы и просто хотят выжить в современном мире, не уделяя много внимания убийствам и напиткам красных тонов.

Как сообщает издание Deadline, финальную серию второго сезон зрители смогут увидеть лишь 10 июля, но уже можно сказать, что проект оказался успешным. По данным экспертов, премьеры первых шести эпизодов смотрели в среднем более трех миллионов зрителей, что довольно неплохо.

В одном из эпизодов появляется даже актер Марк Хэмилл в роли древнего кровопийцы, которому главные герои задолжали денег.