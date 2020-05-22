«Это у них юмор такой»: профессиональный историк оценил скандальный сериал «Великая»

Новый сериал «Великая» едва вышел в сервисе Hulu, как уже успел собрать много критики от жителей России. Некоторые остались недовольны темнокожим актером в роли князя Ростова, а также заметили множество исторических неточностей и ляпов. Журналисты портала Teleprogramma.pro связались с известным историком, публицистом, автором книг об эпохе Екатерины II Алексеем Шишовым и выяснили, насколько сериал далек от правды.

Как выяснилось, например, в те времена в домах и правда могли держать медведей, вот только это было развлечением для самых избранных. А что касается сцены с битьем посуды, то это просто вымысел, на званных вечерах перестали так делать после эпохи Петра I. Выглядит это не очень подобающе для высоких персон, а в то время в моде была воспитанность.

По поводу превращения графа Григория Орлова в индуса — все на совести режиссера проекта. Алексей Шишов считает, что создатель проекта имеет право на собственное мнение. Возможно, этот шаг сделали специально, чтобы придать сериалу изюминку, так что не стоит искать в актере что-то плохое. По словам эксперта, если бы ему пришлось писать рецензию на «Великую», то он бы не стал заострять на этом внимание.