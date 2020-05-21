«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «От братьев Запашных отвернулась родня»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Князь Ростов из Ростова-на-Конго: зрители из России остались недовольны сериалом «Великая»

Все дело в том, что на роль князя взяли темнокожего актера.

Князь Ростов из Ростова-на-Конго: зрители из России остались недовольны сериалом «Великая»
Кадр из сериала "Великая". Фото: Hulu

Российские зрители не оценили новый сериал «Великая», посвященный российской императрице Екатерине II. И если с изменением исторических фактов и общей недостоверностью еще можно было смириться, то последней каплей стал темнокожий актер Абрахам Попула, исполнивший роль князя Ростова.

Комментаторы в социальных сетях тут же начали соревноваться в остроумии, персонажа назвали «князем Ростовым из Ростова-на-Конго» и начали обсуждать его сексуальную ориентацию. Многие зрители решили, что даже в толерантности нужна мера и лучше было бы подобрать другого актера на эту роль.

Также русскоговорящие зрители остались недовольны и актером Сашей Дхаваном, который исполнил роль князя Григория Орлова. Многие считают, что проект создали с целью посмеяться над историей России.

В сериале «Великая» роль Екатерины II исполнила Эль Фаннинг, а Петра III сыграл Николас Холт.

Тэги

Абрахам Популановости сериаловсериал «Великая»
Loading...