Князь Ростов из Ростова-на-Конго: зрители из России остались недовольны сериалом «Великая»

Все дело в том, что на роль князя взяли темнокожего актера.

Российские зрители не оценили новый сериал «Великая», посвященный российской императрице Екатерине II. И если с изменением исторических фактов и общей недостоверностью еще можно было смириться, то последней каплей стал темнокожий актер Абрахам Попула, исполнивший роль князя Ростова.

Комментаторы в социальных сетях тут же начали соревноваться в остроумии, персонажа назвали «князем Ростовым из Ростова-на-Конго» и начали обсуждать его сексуальную ориентацию. Многие зрители решили, что даже в толерантности нужна мера и лучше было бы подобрать другого актера на эту роль.

Также русскоговорящие зрители остались недовольны и актером Сашей Дхаваном, который исполнил роль князя Григория Орлова. Многие считают, что проект создали с целью посмеяться над историей России.

Да, вот кстати Граф Орлов из этого же сериала. Явно печенег какой-то!!! pic.twitter.com/ENbUgcuP3o — Μuδ Ρоuccu (@Fake_MIDRF) May 19, 2020

В сериале «Великая» роль Екатерины II исполнила Эль Фаннинг, а Петра III сыграл Николас Холт.