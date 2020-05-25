«Если опустить меня вниз головой, я даже текст сказать не смогу»: актеры о закулисье сериала «Журавль в небе»

25 мая на Первом канале выходит новый многосерийный фильм «Журавль в небе» режиссера Сергея Комарова.

Картина рассказывает о судьбе женщины летчика-испытателя Аси Солнцевой на фоне подъема авиации в СССР и создания первого сверхзвукового пассажирского лайнера «Журавль».

Исполнительница главной роли Мария Луговая подчеркивает, что эта лента не только о преодолении препятствий, силе духа и покорении неба, но и о любви.

О чем фильм

Действие сериала переносит нас в 1961 год, когда в небольшом советском городке под названием Авиаград проходят празднества, посвященные первому полету человека в космос. В порыве всеобщей радости восьмиклассницу Асю Солнцеву целует в губы харизматичный и обаятельный парень.

Символично то, что его зовут также, как и первого космонавта, — Юрием. Ася влюбляется с первого поцелуя.

Узнав о том, что Юрий занимается в аэроклубе и мечтает стать летчиком, девушка решает поступать в летное училище, чтобы быть к нему ближе.

А подготовиться к экзаменам ей помогает сын известного авиаконструктора Бориса Спасского Яша, который тоже питает к Асе нежные чувства. В общем, здесь кипят неземные страсти…

Главную роль Аси сыграла актриса Мария Луговая, Юрия – Михаил Гаврилов, а Яшу – Филипп Горенштейн. Также в фильме задействованы такие актеры, как Борис Невзоров, Ольга Кабо, Валентина Теличкина и Сергей Пускепалис.

Сергей Комаров: «Одухотворенность мечтой окрыляла людей»

По словам Сергея Комарова, у героини Аси Солнцевой нет одного конкретного прототипа. Скорее, это собирательный образ, в котором нашли отражение черты Валентины Терешковой, Марины Попович и других героических женщин-летчиц и космонавтов.

Режиссер рассказал, что ему хотелось создать не сколько портрет одной личности, столько собирательный портрет того времени, когда люди мечтали о небе и космосе.

«Тогда люди действительно были готовы пойти на жертвы. Вот эта одухотворенность мечтой окрыляла их. Несмотря на все перегибы Советского времени, это ощущение полета, конечно, сохранялось. И мне захотелось сделать про это кино», — рассказывает Сергей Комаров Teleprogramma.pro.

По словам Марии Луговой, после съемок в фильме «Мурка», на нее посыпалось много предложений сыграть сильных женщин в погонах и с пистолетом. Но ей не хотелось повторяться.

А когда Мария прочла сценарий фильма «Журавль в небе», она поняла, что это совсем другая история.

«Для меня было важно какое-то время потерпеть, не сниматься, чтобы дождаться чего-то совершенно нового», — признается Мария.

И ведь дождалась!

Мария Луговая: «Мне нужно было играть взросление»

По словам режиссера, на роль Аси Солнцевой пробовались многие известные актрисы. Но когда на кастинге появилась Мария Луговая, решение было принято сразу.

В задачи актрисы входило играть героиню от 17 до 35 лет. И, по мнению режиссера, она прекрасно справилась с ней.

На глазах у зрителя из нежной и хрупкой девушки героиня Луговой будет превращаться в сильную и смелую женщину, способную сделать то, на что готов не всякий мужчина. Поднять в небо самолет и показать на нем класс!

«В то время быть женщиной-летчиком — это уже было вызовом. А уж стать летчиком-испытателем, совершающем в небе трюки — это отдельная история. И к тому же, главная сложность заключалась в том, что передо мной стояла задача играть взросление. Нужно было показать, как юная романтичная девушка превращается в сильную, мудрую женщину», — поясняет актриса.

Ради съемок в фильме «Журавль в небе» Мария освоила навыки пилотирования: научилась заводить самолет, начинать движение и останавливать воздушное судно. Правда, в воздух она не поднималась.

Да и с парашютом за актрису прыгал дублер. Но надеть парашютное обмундирование все же пришлось. Сама Мария Луговая признается, что весит 50 килограммов, тогда как парашют – целых 25 килограммов.

Стальные актеры сериала

В фильме было использовано несколько самолетов. Первый раз героиня летает на самолете По 2, больше напоминающем кукурузник.

По шуточному определению Сергея Комарова, — это такая «деревяшка», обтянутая брезентом. Такой колоритный и «обаятельный» самолет нашли в Тверской области. И первый полет героини снимался под Волоколамском.

Затем, по сюжету, Ася учится в институте и летает на учебных Яках – эти эпизоды снимали под Протвино. Следующий самолет, используемый в фильме, — это кукурузник Ан-2, который был найден под Чеховым.

Ту-144 снимали на аэродромах в Монино и Жуковском. Также несколько эпизодов с Як-40 было снято в Чкаловске.

В некоторых кадрах самолеты летают «живьем», а вот полеты, экзамен Аси на Яке были созданы с помощью компьютерной графики.

Еще одним большим испытанием для Марии стала съемка с тренажером, на котором тренируется вестибулярный аппарат.

«Я сказала режиссеру, что не справлюсь с этим эпизодом. Если опустить меня вниз головой, то я даже текст сказать не смогу, не говоря уже об актерской задаче. А Сергей Александрович с присущей ему мягкостью сказал: «Давай просто попробуем». В итоге в этом эпизоде снялась я сама, хотя мне было очень непросто физически», — признается Мария Луговая.

Сергей Комаров о реквизите: «Мы все собирали по крупицам»

Помимо съемок с самолетами, также нужно было решать задачу с воссозданием атмосферы 60—70-х годов ХХ века.

По словам Сергея Комарова, снимать ретро становится с каждым годом все сложнее, поскольку тяжело найти аутентичную архитектуру.

Съемки проходили в Москве и Московской области. Специально для этого многосерийного фильма был построен комплекс павильонов. И многие объекты снимались в декорациях.

Немало интересных объектов было найдено в Ленинских Горках.

«В Жуковском есть уникальная аэродинамическая труба 30-х годов постройки. Там расположен Центральный аэрогидродинамический институт. А вот на биофаке МГУ сохранился один очень интересный объект со старыми интерьерами. На самом деле это очень кропотливая работа. Мы постоянно что-то строили и по крупицам собирали реквизит для этой картины», — рассказывает Сергей Комаров.

Впрочем, по словам Сергея Комарова, он иногда позволял себе некоторые вольности в изображении того времени.

Сюрпризы, как это обычно бывает во время съемочного процесса, подкидывала и погода. Многосерийный фильм снимался с сентября по декабрь 2018 года, а по сюжету картины нужно было охватить все времена года.

«Вначале нам нужно было найти солнце, и уже начинало холодать. А летние сцены, в том числе и страстное свидание главных героев на берегу реки, снимались в ноябре в Ленинских горках», — рассказывает Сергей Комаров.

Было очень холодно. Чтобы актеры не замерзли и не заболели, на съемочной площадке разжигали костер, доставали для них пледы. Под свое летнее платье Мария Луговая поддела утеплитель, а под покрывало на пляже была положена электрогрелка.

Мария Луговая о режиссере: «За время съемок Сергей Комаров ни разу не повысил ни на кого голос»

«У нас царила особая атмосфера доверия, радости и любви, мы все «горели» этой историей. И это нас грело изнутри. В других условиях, может быть, многие бы и закапризничали, но мы хотели делать как можно лучше. И даже когда Сергей Александрович говорил, что дублей уже достаточно, мы были готовы продолжать работать. Когда казалось, что страшно устали, мы были все вместе, и это давало силы. Сергей Комаров всегда нас во всем поддерживал, даже ни на кого не повысил голос во время съемок, а это, поверьте, редкость», — признается Мария Луговая.

Еще одна сложность заключалась в том, что в 2018 году нужно было снимать зиму, но тот год «зимы, зимы ждала природа», как писал классик. Поэтому на съемках использовался искусственный снег.

Интересно, что Мария Луговая ведет некие «дневники съемок» разных фильмов, куда записывает все графики, даты, особенности съемочного процесса.

«И когда Сергей Александрович увидел мои записи, он сказал: «Ничего себе». Я записываю последовательность снимаемых сцен, ведь обычно они снимаются не по порядку, а так, как того требуют локации, также я делаю пометки на полях сценариев. Кстати, я никому не даю в руки свой сценарий. Начинаю готовиться за несколько недель до съемок. И только когда картина уже отснята целиком, тогда я уже выбрасываю сценарий», — признается актриса.

Мария Луговая о своей героине: «Русским женщинам вообще свойственно останавливать коня на скаку»

10 апреля актриса должна была начать сниматься в своем следующем фильме — «Отпуск патриота», играть роль учительницы французского языка. Но вмешался коронавирус, проект закрыли на неопределенное время.

Однако радость в том, что Мария будет смотреть премьеру своего сериала в компании любимого супруга. Пользуясь случаем, я спросила у актрисы, какие глобальные поступки она сама совершала ради этого светлого чувства. И вот какой ответ она дала.

«Русским женщинам это вообще свойственно – и остановить коня на скаку, и войти в горящую избу. И мне это свойственно также. Да взять хотя бы само поступление в театральный институт, где нереально огромный конкурс на место. Любой артист вам скажет, что надо так мечтать и хотеть заниматься своим любимым делом, что можно все преодолеть. Но это мы уже говорим о любви к профессии».

Режиссер Сергей Комаров также остается на карантине дома. Из-за злодея-коронавируса ему пришлось отложить съемки восьмисерийного триллера «Подражатель» о поисках маньяка.

Однако режиссер не унывает и на вопрос, вытекающий из названия фильма, «Что лучше: синица в руках или журавль в небе?», отвечает: «В жизни вообще нужно стремиться за журавлем. Нужно мечтать».