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«Если опустить меня вниз головой, я даже текст сказать не смогу»: актеры о закулисье сериала «Журавль в небе»

Режиссер Сергей Комаров и актриса Мария Луговая рассказали Teleprogramma.pro о съемках сериала.

«Если опустить меня вниз головой, я даже текст сказать не смогу»: актеры о закулисье сериала «Журавль в небе»
Кадр из сериала «Журавль в небе» Фото: Первый канал

25 мая на Первом канале выходит новый многосерийный фильм «Журавль в небе» режиссера Сергея Комарова.

Картина рассказывает о судьбе женщины летчика-испытателя Аси Солнцевой на фоне подъема авиации в СССР и создания первого сверхзвукового пассажирского лайнера «Журавль».

Исполнительница главной роли Мария Луговая подчеркивает, что эта лента не только о преодолении препятствий, силе духа и покорении неба, но и о любви.

О чем фильм

Действие сериала переносит нас в 1961 год, когда в небольшом советском городке под названием Авиаград проходят празднества, посвященные первому полету человека в космос. В порыве всеобщей радости восьмиклассницу Асю Солнцеву целует в губы харизматичный и обаятельный парень.

Символично то, что его зовут также, как и первого космонавта, — Юрием. Ася влюбляется с первого поцелуя.

Узнав о том, что Юрий занимается в аэроклубе и мечтает стать летчиком, девушка решает поступать в летное училище, чтобы быть к нему ближе.

А подготовиться к экзаменам ей помогает сын известного авиаконструктора Бориса Спасского Яша, который тоже питает к Асе нежные чувства. В общем, здесь кипят неземные страсти…

Кадр из сериала «Журавль в небе» Фото
Кадр из сериала «Журавль в небе» Фото: Первый канал

Главную роль Аси сыграла актриса Мария Луговая, Юрия – Михаил Гаврилов, а Яшу – Филипп Горенштейн. Также в фильме задействованы такие актеры, как Борис Невзоров, Ольга  Кабо, Валентина Теличкина и Сергей Пускепалис.

Сергей Комаров: «Одухотворенность мечтой окрыляла людей»

По словам Сергея Комарова, у героини Аси Солнцевой нет одного конкретного прототипа. Скорее, это собирательный образ, в котором нашли отражение черты Валентины Терешковой, Марины Попович и других героических женщин-летчиц и космонавтов.

Кадр из сериала «Журавль в небе» Фото
Кадр из сериала «Журавль в небе» Фото: Первый канал

Режиссер рассказал, что ему хотелось создать не сколько портрет одной личности, столько собирательный портрет того времени, когда люди мечтали о небе и космосе.

«Тогда люди действительно были готовы пойти на жертвы. Вот эта одухотворенность мечтой окрыляла их. Несмотря на все перегибы Советского времени, это ощущение полета, конечно, сохранялось. И мне захотелось сделать про это кино», — рассказывает Сергей Комаров Teleprogramma.pro.

По словам Марии Луговой, после съемок в фильме «Мурка», на нее посыпалось много предложений сыграть сильных женщин в погонах и с пистолетом. Но ей не хотелось повторяться.

А когда Мария прочла сценарий фильма «Журавль в небе», она поняла, что это совсем другая история.

«Для меня было важно какое-то время потерпеть, не сниматься, чтобы дождаться чего-то совершенно нового», — признается Мария.

И ведь дождалась!

Мария Луговая: «Мне нужно было играть взросление»

По словам режиссера, на роль Аси Солнцевой пробовались многие известные актрисы. Но когда на кастинге появилась Мария Луговая, решение было принято сразу.

В задачи актрисы входило играть героиню от 17 до 35 лет. И, по мнению режиссера, она прекрасно справилась с ней.

Кадр из сериала «Журавль в небе» Фото
Кадр из сериала «Журавль в небе» Фото: Первый канал

На глазах у зрителя из нежной и хрупкой девушки героиня Луговой будет превращаться в сильную и смелую женщину, способную сделать то, на что готов не всякий мужчина. Поднять в небо самолет и показать на нем класс!

«В то время быть женщиной-летчиком — это уже было вызовом. А уж стать летчиком-испытателем, совершающем в небе трюки — это отдельная история.

И к тому же, главная сложность заключалась в том, что передо мной стояла задача играть взросление. Нужно было показать, как юная романтичная девушка превращается в сильную, мудрую женщину», — поясняет актриса.

Ради съемок в фильме «Журавль в небе» Мария освоила навыки пилотирования: научилась заводить самолет, начинать движение и останавливать воздушное судно. Правда, в воздух она не поднималась.

Да и с парашютом за актрису прыгал дублер. Но надеть парашютное обмундирование все же пришлось. Сама Мария Луговая признается, что весит 50 килограммов, тогда как парашют – целых 25 килограммов.

Кадр из сериала «Журавль в небе» Фото
Кадр из сериала «Журавль в небе» Фото: Первый канал

Стальные актеры сериала

В фильме было использовано несколько самолетов. Первый раз героиня летает на самолете По 2, больше напоминающем кукурузник.

По шуточному определению Сергея Комарова, — это такая «деревяшка», обтянутая брезентом. Такой колоритный и «обаятельный» самолет нашли в Тверской области. И первый полет героини снимался под Волоколамском.

Затем, по сюжету, Ася учится в институте и летает на учебных Яках – эти эпизоды снимали под Протвино. Следующий самолет, используемый в фильме, — это кукурузник Ан-2, который был найден под Чеховым.

Ту-144 снимали на аэродромах в Монино и Жуковском. Также несколько эпизодов с Як-40 было снято в Чкаловске.

Кадр из сериала «Журавль в небе» Фото
Кадр из сериала «Журавль в небе» Фото: Первый канал

В некоторых кадрах самолеты летают «живьем», а вот полеты, экзамен Аси на Яке были созданы с помощью компьютерной графики.

Еще одним большим испытанием для Марии стала съемка с тренажером, на котором тренируется вестибулярный аппарат.

«Я сказала режиссеру, что не справлюсь с этим эпизодом. Если опустить меня вниз головой, то я даже текст сказать не смогу, не говоря уже об актерской задаче.

А Сергей Александрович с присущей ему мягкостью сказал: «Давай просто попробуем». В итоге в этом эпизоде снялась я сама, хотя мне было очень непросто физически», — признается Мария Луговая.

Сергей Комаров о реквизите: «Мы все собирали по крупицам» 

Помимо съемок с самолетами, также нужно было решать задачу с воссозданием атмосферы 60—70-х годов ХХ века.

По словам Сергея Комарова, снимать ретро становится с каждым годом все сложнее, поскольку тяжело найти аутентичную архитектуру.

Съемки проходили в Москве и Московской области. Специально для этого многосерийного фильма был построен комплекс павильонов. И многие объекты снимались в декорациях.

Немало интересных объектов было найдено в Ленинских Горках.

«В Жуковском есть уникальная аэродинамическая труба 30-х годов постройки. Там расположен Центральный аэрогидродинамический институт.

А вот на биофаке МГУ сохранился один очень интересный объект со старыми интерьерами. На самом деле это очень кропотливая работа. Мы постоянно что-то строили и по крупицам собирали реквизит для этой картины», — рассказывает Сергей Комаров.

Кадр из сериала «Журавль в небе» Фото
Кадр из сериала «Журавль в небе» Фото: Первый канал

Впрочем, по словам Сергея Комарова, он иногда позволял себе некоторые вольности в изображении того времени.

Сюрпризы, как это обычно бывает во время съемочного процесса, подкидывала и погода. Многосерийный фильм снимался с сентября по декабрь 2018 года, а по сюжету картины нужно было охватить все времена года.

«Вначале нам нужно было найти солнце, и уже начинало холодать. А летние сцены, в том числе и страстное свидание главных героев на берегу реки, снимались в ноябре в Ленинских горках», — рассказывает Сергей Комаров.

Было очень холодно. Чтобы актеры не замерзли и не заболели, на съемочной площадке разжигали костер, доставали для них пледы. Под свое летнее платье Мария Луговая поддела утеплитель, а под покрывало на пляже была положена электрогрелка.

Мария Луговая о режиссере: «За время съемок Сергей Комаров ни разу не повысил ни на кого голос»

«У нас царила особая атмосфера доверия, радости и любви, мы все «горели» этой историей. И это нас грело изнутри.

В других условиях, может быть, многие бы и закапризничали, но мы хотели делать как можно лучше. И даже когда Сергей Александрович говорил, что дублей уже достаточно, мы были готовы продолжать работать.

Когда казалось, что страшно устали, мы были все вместе, и это давало силы. Сергей Комаров всегда нас во всем поддерживал, даже ни на кого не повысил голос во время съемок, а это, поверьте, редкость», — признается Мария Луговая.

Еще одна сложность заключалась в том, что в 2018 году нужно было снимать зиму, но тот год «зимы, зимы ждала природа», как писал классик. Поэтому на съемках использовался искусственный снег.

Кадр из сериала «Журавль в небе» Фото
Кадр из сериала «Журавль в небе» Фото: Первый канал

Интересно, что Мария Луговая ведет некие «дневники съемок» разных фильмов, куда записывает все графики, даты, особенности съемочного процесса.

«И когда Сергей Александрович увидел мои записи, он сказал: «Ничего себе». Я записываю последовательность снимаемых сцен, ведь обычно они снимаются не по порядку, а так, как того требуют локации, также я делаю пометки на полях сценариев.

Кстати, я никому не даю в руки свой сценарий. Начинаю готовиться за несколько недель до съемок. И только когда картина уже отснята целиком, тогда я уже выбрасываю сценарий», — признается актриса.

Мария Луговая о своей героине: «Русским женщинам вообще свойственно останавливать коня на скаку»

10 апреля актриса должна была начать сниматься в своем следующем фильме — «Отпуск патриота», играть роль  учительницы французского языка. Но вмешался коронавирус, проект закрыли на неопределенное время.

Однако радость в том, что Мария будет смотреть премьеру своего сериала в компании любимого супруга. Пользуясь случаем, я спросила у актрисы, какие глобальные поступки она сама совершала ради этого светлого чувства. И вот какой ответ она дала.

Кадр из сериала «Журавль в небе» Фото
Кадр из сериала «Журавль в небе» Фото: Первый канал

«Русским женщинам это вообще свойственно – и остановить коня на скаку, и войти в горящую избу. И мне это свойственно также.

Да взять хотя бы само поступление в театральный институт, где нереально огромный конкурс на место. Любой артист вам скажет, что надо так мечтать и хотеть заниматься своим любимым делом, что можно все преодолеть. Но это мы уже говорим о любви к профессии».

Режиссер Сергей Комаров также остается на карантине дома. Из-за  злодея-коронавируса  ему пришлось отложить съемки восьмисерийного триллера «Подражатель» о поисках маньяка.

Однако режиссер не унывает и на вопрос, вытекающий из названия фильма, «Что лучше: синица в руках или журавль в небе?», отвечает: «В жизни вообще нужно стремиться за журавлем. Нужно мечтать».

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