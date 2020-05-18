Похищение ради спасения: на «Домашнем» состоится премьера сериала «Выбор матери»

В День защиты детей, 1 июня, на телеканале «Домашний» состоится премьера многосерийного проекта «Выбор матери», который не оставит равнодушными поклонников сериалов о реальной жизни.

Режиссер Мила Погребиская смогла снять поистине завораживающий фильм, а главную роль исполнила актриса Валерия Ходос.

Все начинается с того, что обычная учительница решает помочь своей восьмилетней ученице, которую избивают в семье. Но усыновить ребенка при живых родителях практически невозможно, так что женщина решается на отчаянный шаг: похищает Инну и пытается сбежать из родного города, а заодно и из страны.

Помощи от полиции ждать не стоит, ведь отчим девочки — влиятельный бизнесмен и все силовые структуры уже у него в кармане. Удастся ли родственным душам спастись и вырваться на свободу? Об этом вы узнаете с 1 июня в 19:00 на «Домашнем»!