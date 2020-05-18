«Хороших людей я не встречал»: Александр Самойленко о работе над проектом «Родители»

Многие любители хороших сериалов с радостью встретили премьеру третьего сезона проекта «Родители» на видеосервисе Start. Многодетная семья, которая попадает в сложные ситуации, но всегда находит оригинальный выход из положения, уже давно подкупила зрителей своей искренностью. В новом сезоне состав героев немного поменяется, одним из них станет новорожденный ребенок. Об этом и многом другом журналисты портала Teleprogramma.pro с исполнителем главной роли Александром Самойленко.

Как объяснил артист, съемки с младенцем проходили не более 60 минут, а все остальное время на площадке была искусная замена — кукла в кроватке. Самойленко пришлось нелегко, ведь во время работы он сильно болел, причем боль была буквально физической, недавно актер перенес операцию. Однако Александр справился с проблемой и не подвел коллег по площадке.

А вот по поводу людей, окружающих его, у Самойленко очень необычное мнение. Он считает, что таких просто не существует.

«Хороших людей я не встречал. У каждого свои недостатки, которые нужно изживать. Поэтому абсолютно хороших людей, к счастью, не существует», — заявил актер.

В самоизоляции Самойленко скучает, смотрит фильмы и читает интересные книги, а также ждет, когда эпидемия уже закончится.