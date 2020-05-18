Колбаса как праздник: звезда сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» вспомнила о своих 90-х

В понедельник, 18 мая, канал ТНТ покажет долгожданную премьеру нового проекта «Мир! Дружба! Жвачка!», который будет особенно интересен так называемым «детям 90-х». Бандиты на улицах, очереди за продуктами и редкие жвачки «Турбо» — весь этот идеальный мир глазами подростков выйдет в эфир в 22:00.

Одну из главных ролей в сериале исполнила актриса Ангелина Стречина. По сюжету ее героиня девушка бывшего солдата служившего в Афганистане, а ныне бандита с особыми принципами Алика. Актриса согласилась дать интервью журналистам портала Teleprogramma.pro, в котором поделилась воспоминаниями о давно ушедших годах, а также о коронавирусе и самоизоляции.

По словам актрисы, сама она ту эпоху помнит смутно, но судя по рассказам родителей, хорошего было мало. У людей не хватало денег, да и при их наличии купить особо вкусного ничего было нельзя. Копить на что-то также было невозможно, так как цены росли куда быстрее, чем удавалось собрать нужную сумму. С едой тоже были большие проблемы: самым ненавистным блюдом были макароны, а колбаса воспринималась как праздник. При этом сама актриса застала 90-е не как эпоху разрухи и бандитизма, а скорее как романтичный период видеокассет и жевательных резинок.

Самоизоляция нанесла серьезный удар по актерам, так как киносфера встала на паузу. Съемок нет, поэтому многим артистам все чаще становится скучно и они глушат тоску, выискивая очередную вкусность в холодильнике. Стречина же, наоборот, стала больше времени уделять тренировкам. Последние два месяца она ежедневно занимается спортом, не делая перерывов и выходных. При этом у нее нет личного тренера, а работать над собой она предпочитает с помощью приложений, или же подсматривая за коллегами в Instagram.