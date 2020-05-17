В Лос-Анджелесе умерла режиссер сериала «И повсюду тлеют пожары»

Плохие новости из мира кино, в воскресенье, 17 мая, стало известно о смерти режиссера и сценариста Линн Шелтон. Последней работой женщины стал успешный сериал «И повсюду тлеют пожары». Как сообщает издание New York Times, Шелто скончалась в возрасте 54 лет. Судя по сообщению журналистов, причиной смерти стало заболевание крови, которое удалось обнаружить слишком поздно. Смерть Линн наступила в одной из больниц Лос-Анджелеса.

Шелтон известна своими проектами в жанре трагикомедии, в которых на первый план ставились отношения людей. В тройку самых популярных ее проектов входят картины «Меч доверия», «Детка» и «И смех, и грех».

Линн также часто выступала в роли режиссера сериалов, последней ее работой стал проект «И повсюду тлеют пожары», премьера которого состоялась в марте 2020 года, а главную роль сыграла Риз Уизерспун.