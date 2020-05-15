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Звездный гость

В Сеть попал фрагмент из «Сватов-7», где главные герои поют песню «Тополя»

Съемки легендарного сериала, по предварительным данным, продолжатся только в июле.

В Сеть попал фрагмент из «Сватов-7», где главные герои поют песню «Тополя»
В Сеть попало видео из новой части "Сватов"/https://www.instagram.com/zvezdi_svatov/

На фанатской страничке в Instagram звезд сериала «Сваты» появился фрагмент из седьмого сезона ленты. Напомним, что съемки стартовали минувшей зимой в Белоруссии.

На кадрах можно увидеть, что главные герои сериала сидят за столом. Судя по всему, в этот момент снималась сцена застолья. При этом все они поют легендарную песню «Тополя».

Напомним, что съемки сериала должны были продолжиться в мае в Белоруссии. Об этом ранее, в частности, говорили главные звезды картины — актеры Татьяна Кравченко и Федор Добронравов. Но из-за коронавируса съемочный процесс  пришлось перенести. Предварительно актеры должны вернуться на площадку в июле нынешнего года. Многое, правда, будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Белоруссии и России.

Сериал «Сваты» произвел в свое время эффект разорвавшейся бомбы. Лента очень полюбилась зрителям. После обострения отношений между Россией и Украиной все съемки были приостановлены на несколько лет.

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