В Сеть попал снимок сильно повзрослевшей звезды «Сватов» Анны Полищук

Актрисе в этом году исполнилось 17 лет.

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилась фотография юной актрисы Анны Полищук. Напомним, что в проект ее пригласили в 2011 году. Тогда ей было всего восемь лет.

Яркая девочка сразу влюбила в себя миллионы поклонников сериала. По сюжету она играла Вику, которая приехала к своим бабушкам и дедушкам в гости.

Добавим, что через два года в 2013 году Аню Полищук пригласили на съемки шестого сезона «Сватов» и она не отказалась. После этого ей стали предлагать другие роли. Она сыграла Машу Аистову в комедии «Домоправитель», а также Соню Мартынюк в юмористическом мюзикле «1+1 дома».

Отметим, что сейчас Ане Полищук уже 17 лет. В этом году она заканчивает школу и будет поступать в вуз.

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Напомним, что съемки седьмого сезона «Сватов» должны были продолжиться в Белоруссии в мае. Но из-за пандемии коронавируса раньше июля на съемочной площадке актеры не появятся.