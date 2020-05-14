Проверка отношений на прочность: Никита Ефремов высказался о сериале «Безопасные связи»

Период самоизоляции позволил творческим личностям проявить свое мастерство не выходя из дома. К примеру, режиссер Константин Богомолов решил снять в этот период полноценный сериал в формате скринлайф и назвал его «Безопасные связи». Ключевая особенность проекта в том, что действие картины происходит либо на экране смартфона, либо в интерьерах домов в которых живут главные герои.

Сериал объединяет в себе сразу три истории. И все они про сложность современных любовных связей между мужчинами и женщинами. Первая — о любовниках Марии и Николае, вторая — посвящена взаимоотношениям бизнесмена и девушки, которую он выбрал на роль своей мамы, несмотря на то, что она годится ему в дочери, ну и третья — рассказывает о двух пожилых людях, которые расстались в молодости, а потом снова стали общаться, благодаря возможностям Сети.

Никита Ефремов исполнил роль Николая, который не может выбрать между женой и любовницей. Журналисты портала Teleprogramma.pro пообщались с актером и узнали подробности о проекте.

Как выяснилось, на съемках помимо актера был только оператор и звукорежиссер. Они специально приходили к артисту и проводили съемки на месте. Работа в таких условиях не сильно напрягала артиста, он оценил своеобразный подход режиссера Константина Богомолова, который сумел превратить рутину в необычную киношную игру.

Ефремов считает, что его персонаж просто запутался и не может понять, о чем он на самом деле мечтает. Условия самоизоляции позволяют людям понять, способны ли они жить в мире и согласии каждый день находясь под пристальным вниманием своего избранника.